Σαν Σήμερα: Η McLaren κατέκτησε την πρώτη pole στην ιστορία της (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Ημέρα για… πρωτάρηδες η σημερινή στην ιστορία της Formula 1, με τη McLaren να κάνει την αρχή πριν από 53 ολόκληρα χρόνια στο Grand Prix του Καναδά. Επιπλέον ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ σημείωσε μια πολύ σημαντική νίκη, ενώ μια θρυλική πίστα επέστρεψε στο πρόγραμμα. Στον κόσμο του MotoGP θα θυμηθούμε έναν εντυπωσιακό αγώνα στην Αραγονία, ενώ στο WRC είχαμε την τελευταία νίκη για αγωνιστικό αυτοκίνητο με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 24/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1972, η McLaren εκκίνησε για πρώτη φορά από την pole position, στο Grand Prix του Καναδά, δια χειρός Πίτερ Ρέβσον. Ο Αμερικανός τελικά τερμάτισε δεύτερος, σχεδόν 50 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή Τζάκι Στιούαρτ, με τον Ντένι Χιουλμ να φέρνει την έτερη McLaren στην τρίτη θέση του βάθρου.

Σαν σήμερα το 1988, σημειώθηκε η τελευταία νίκη για αυτοκίνητο με πίσω κίνηση σε ράλλυ του WRC. Το επίτευγμα σημειώθηκε από τον Αλέν Αμπροσίνο, ο οποίος κέρδισε το Ράλλυ Ακτής Ελεφαντοστού με ένα Nissan 200SX. Δεν συμμετείχε καμία εργοστασιακή ομάδα στο συγκεκριμένο ράλλυ, καθώς οι βαθμοί που έδινε μετρούσαν μόνο για το πρωτάθλημα οδηγών κι όχι των κατασκευαστών.

Σαν σήμερα το 1989, ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ πήρε την πρώτη και μοναδική νίκη του με την Ferrari στη σεζόν, κερδίζοντας το Grand Prix Πορτογαλίας. Στον αγώνα, οι Άιρτον Σένα και Νάιτζελ Μάνσελ συγκρούστηκαν στην πρώτη στροφή του γύρου 48, με τον Βρετανό ωστόσο να είχε ήδη δεχτεί μαύρη σημαία, διότι χρησιμοποίησε την όπισθεν στο pit stop του όταν απέτυχε να σταματήσει σωστά στο pit box της ομάδας του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Αλέν Προστ με McLaren-Honda και τρίτος ήταν ο Στεφάν Γιοχάνσον με την μικρή και αδύναμη ομάδα της Onyx, η οποία έκανε μια τεράστια έκπληξη.

Σαν σήμερα το 1995, ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ πήρε την πρώτη του νίκη στην F1 κερδίζοντας το Grand Prix Πορτογαλίας. Ο οδηγός της Williams εκκίνησε από την pole position και πήρε πρώτος τον τερματισμό, αφήνοντας 7,2 δευτερόλεπτα πίσω του την Benetton του Μίκαελ Σουμάχερ. Τρίτος ήταν ο Ντέιμον Χιλ με την έτερη Williams.

Σαν σήμερα το 2000, πραγματοποιήθηκε το πρώτο Grand Prix ΗΠΑ στη θρυλική Ινδιανάπολη, η οποία είχε διαφοροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει μια ξεχωριστή διαδρομή στο εσωτερικό του οβάλ σκέλους. Η Ferrari έκανε το 1-2 με τους Μίκαελ Σουμάχερ και Ρούμπενς Μπαρικέλο, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν για τη Jordan.

Σαν σήμερα το 2017, η Honda επικράτησε στο Grand Prix Αραγονίας του MotoGP, κάνοντας το 1-2. Ο Μαρκ Μάρκεθ ηγήθηκε του αγώνα και έφτασε στη νίκη, όμως έδωσε μεγάλη μάχη με τους Ντάνι Πεντρόσα και Χόρχε Λορένθο. Ο Πεντρόσα εν τέλει τερμάτισε 2ος, ενώ ο τότε αναβάτης της Ducati συμπλήρωσε το βάθρο.

