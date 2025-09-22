Με τελική ταχύτητα 496,22 χλμ./ώρα, το νέο hypercar της BYD έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στην πίστα Papenburg της Γερμανίας.

Η BYD, μέσω της premium μάρκας της YANGWANG, κατέγραψε νέο παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας για αυτοκίνητο παραγωγής. Το U9 Xtreme έφτασε στα 496,22 χλμ./ώρα στην πίστα δοκιμών ATP στο Papenburg της Γερμανίας, στις 14 Σεπτεμβρίου 2025, ξεπερνώντας τόσο το προηγούμενο ρεκόρ για ηλεκτρικό όχημα όσο και το μέγιστο των 490,484 χλμ./ώρα που είχε σημειώσει το ταχύτερο βενζινοκίνητο μοντέλο.

Το U9X βασίζεται στο ήδη γνωστό YANGWANG U9 που κυκλοφορεί στην Κίνα, αλλά φέρει σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις. Εξοπλίζεται με σύστημα κίνησης 1200V, μπαταρία Blade λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου με ρυθμό εκφόρτισης 30C, τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που λειτουργούν έως τις 30.000 σ.α.λ. και αποδίδουν συνολικά πάνω από 3.000 ίππους. Για τις ανάγκες της επίδοσης, χρησιμοποιήθηκαν ελαστικά semi-slick αγωνιστικών προδιαγραφών και ανάρτηση DiSus-X με ειδική ρύθμιση.

Το ρεκόρ σημειώθηκε με οδηγό τον Γερμανό Μαρκ Μπασένγκ, ο οποίος τόνισε ότι «η εμπειρία ήταν εφικτή μόνο χάρη στην ακαριαία απόκριση και την αθόρυβη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα». Από την πλευρά της, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Στέλλα Λι, χαρακτήρισε την επιτυχία «στιγμή υπερηφάνειας» για την ομάδα ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι «το ταχύτερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο είναι πλέον ηλεκτρικό».

Η παραγωγή του U9 Xtreme θα είναι περιορισμένη, με μόλις 30 μονάδες παγκοσμίως. Το όνομα «Xtreme» παραπέμπει στα όρια και στο άγνωστο («Χ»), αντικατοπτρίζοντας τη φιλοσοφία της YANGWANG να εξερευνά συνεχώς νέα όρια στην αυτοκίνηση. Με αυτήν την επίδοση, η BYD θέτει νέο σημείο αναφοράς για το τι σημαίνει hypercar στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, αποδεικνύοντας ότι η ταχύτητα και η βιωσιμότητα μπορούν να συνυπάρξουν.

Παρακολουθήστε τα βίντεο που κατέγραψαν την κατάρριψη του ρεκόρ.