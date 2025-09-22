Ο Ολλανδός ξέρει να κάνει τους μαθηματικούς υπολογισμούς για τη μάχη του φετινού τίτλου της Formula 1, όμως δεν είναι ο κύριος στόχος του προς το παρόν.

Ο Μαξ Φερστάπεν έκανε το τέλειο τριήμερο στους δρόμους του Μπακού κερδίζοντας με άνεση τον αγώνα. Πλέον είναι 69 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι στο πρωτάθλημα και, αν και αποφεύγει να παραδεχτεί ότι είναι ξανά διεκδικητής του τίτλου, όλα δείχνουν πως ο Ολλανδός επιστρέφει δυναμικά στη μάχη.

Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής κατέκτησε την pole position, σημείωσε τον ταχύτερο γύρο και πήρε μια καθαρή νίκη από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία. Αυτή ήταν η πρώτη του στο Αζερμπαϊτζάν και τη δεύτερη συνεχόμενη για φέτος.

Υπομονή μέχρι το Άμπου Ντάμπι

Παρά τη μείωση της διαφοράς από την κορυφή κατά 25 βαθμούς την Κυριακή, ο Ολλανδός παραμένει προσεκτικός στο πώς διαχειρίζεται τις ελπίδες του για το πρωτάθλημα:

«Δεν βασίζομαι στην ελπίδα. Έχουμε επτά αγώνες ακόμα για το τέλος. Οι 69 βαθμοί είναι πολλοί. Δεν το σκέφτομαι ακόμα. Πηγαίνω αγώνα με τον αγώνα, όπως όλη τη σεζόν: να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να μαζεύουμε όσους περισσότερους βαθμούς μπορούμε. Στο Άμπου Ντάμπι θα ξέρουμε».

Η Red Bull ξαναβρίσκει ρυθμό

Η RB21 δείχνει αναγεννημένη μετά τη θερινή διακοπή έχοντας πολλές αναβαθμίσεις, με τον Φερστάπεν να έχει κερδίσει δύο από τους τρεις τελευταίους αγώνες. Το επόμενο ραντεβού στη Σιγκαπούρη, ωστόσο, θα αποτελέσει μεγάλο τεστ, καθώς η ομάδα του Μίλτον Κινς δεν έχει καλό ιστορικό εκεί.

Ο Φερστάπεν παραδέχθηκε στο Sky F1 ότι για να μείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου χρειάζεται και λίγη τύχη εις βάρος της McLaren:

«Όλα πρέπει να πάνε τέλεια από τη δική μου πλευρά και χρειάζομαι και λίγη κακή τύχη από πλευράς των οδηγών της McLaren. Οπότε παραμένει πολύ δύσκολο».