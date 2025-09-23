Ο οδηγός της McLaren Racing αναφέρθηκε στην ταχύτητα της Red Bull Racing και στη μυθοπλασία που έχει δημιουργηθεί πως δεν έχει γρήγορο μονοθέσιο.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε με άνεση. Ο Ολλανδός της Red Bull Racing έκανε περίπατο στο GP Αζερμπαϊτζάν και πλέον βρίσκεται 69 βαθμούς μακριά από την κορυφή της βαθμολογίας.

Στην αντίπερα όχθη, οι οδηγοί της McLaren Racing είχαν ένα κακό αγωνιστικό τριήμερο. Ο Όσκαρ Πιάστρι εγκατέλειψε έπειτα από λάθος του στον πρώτο γύρο και έχασε την ευκαιρία να πάρει βαθμούς. Ο Λάντο Νόρις από μεριάς του δεν έκανε κάτι καλύτερο από την 7η θέση, καθώς δεν είχε ρυθμό να κάνει τα προσπεράσματα που ήθελε.

«Η Red Bull σε άλλο επίπεδο»

Μετά το τον αγώνα στο Μπακού ο Νόρις αναφέρθηκε στις επιδόσεις της Red Bull. O Βρετανός στάθηκε στη μυθοπλασία του 2025 σχετικά με την ταχύτητα της Red Bull Racing στο φετινό πρωτάθλημα και θέλησε να την αποδομήσει.

«Δεν είναι συχνά αργοί. Ο κόσμος πρέπει να σταματήσει να εκπλήσσεται που είναι γρήγοροι στη Red Bull. Ο Μαξ κερδίζει από την αρχή της χρονιάς, μπορούσε να είχε κερδίσει και τον πρώτο αγώνα. Έφεραν αναβαθμίσεις στη Μόντσα που τους έκαναν ακόμη καλύτερους. Έχουν μια απίστευτα δυνατή ομάδα και έναν από τους καλύτερους οδηγούς στην ιστορία της F1. Περιμένουμε να μας δυσκολέψουν μέχρι το τέλος», ανέφερε.

Η McLaren υστερεί της Red Bull

Ο Βρετανός ξεκαθάρισε ότι η McLaren έχει ακόμη δρόμο ώστε να φτάσει το επίπεδο της Red Bull Racing σε ορισμένους τομείς αεροδυναμικής. Ακολουθώντας μάλιστα τον Γιούκι Τσουνόντα για ένα μεγάλο μέρος του αγώνα, ο Νόρις είπε:

«Όταν ακολουθούσα τη Red Bull του Τσουνόντα, φαινόταν ξεκάθαρα ότι σε κάποια σημεία ήταν σε άλλο επίπεδο. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί. Έχουμε βελτιωθεί, αλλά σε πίστες όπου η Red Bull ήταν παραδοσιακά δυνατή, παραμένουν μπροστά».