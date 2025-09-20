Δεν είχε κανένα παράπονο από τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν οι κατατακτήριες δοκιμές στο Μπακού ο Ολλανδός της Red Bull Racing.

Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα ο Μαξ Φερστάπεν βρέθηκε στην pole position σε αγώνα της Formula 1. O Ολλανδός στο τέλος ενός Q3 που διεκόπη λόγω ατυχημάτων δύο φορές, βγήκε την κατάλληλη στιγμή στην πίστα με τα καλύτερα ελαστικά και πήρε την 6η του pole στο 2025.

Πλέον ο Φερστάπεν έχει τις περισσότερες pole position από κάθε οδηγό στη φετινή σεζόν.

«Ξέμεινα από ελαστικά»

Μιλώντας για τις κατατακτήριες δοκιμές μετά το τέλος του Q3, o Φερστάπεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος με την pole.

«Ήταν μεγάλες κατατακτήριες δοκιμές με τόσες κόκκινες σημαίες. Ήταν πολύ δύσκολο να κάνεις ένα γρήγορο γύρο γιατί μπορεί τα ελαστικά να μην είναι έτοιμα ή να διακοπεί η διαδικασία λόγω κόκκινης σημαίας. Ειδικά στο Q3 αυτό ήταν ζόρικο με τη βροχή. Στον τελευταίο γύρο πίεσα. Δεν ήμουν με τα ελαστικά που θα ήθελα. Με τις κόκκινες σημαίες ξέμεινα από ελαστικά. Είμαι χαρούμενος με το τριήμερο, βελτιωνόμασταν συνεχώς από το FP1», είπε.

Ερωτώμενος σχετικά με το αν περίμενε να πάρει αυτό το αποτέλεσμα, ο Φερστάπεν δήλωσε: «Ήμασταν ξεκάθαρα στη μάχη της pole position. Το Q3 είναι δύσκολο για όλους. Από τη Μόντσα έχουμε βελτιωθεί και κάνουμε καλή δουλειά. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι».

Max now has more poles (6) this season than Lando or Oscar 💪#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/wHBrcPnBdv — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Ένας άνετος αγώνας

Όταν ρωτήθηκε για το τι περιμένει στην αυριανή μάχη, ο Ολλανδός είπε: «Ο αγώνας θα είναι μεγάλος, θέλω να κάνω τον αγώνα μου. Πρέπει να προσέξουμε τα ελαστικά γιατί εδώ πιέζονται αρκετά».

Όλη η δράση του GP Αζερμπαϊτζάν στο Gazzetta

Η εκκίνηση του GP Αζερμπαϊτζάν είναι προγραμματισμένη για τις 14:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 13:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

