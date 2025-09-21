Σαν Σήμερα: Ο πρώτος τίτλος του Ρόσι στο MotoGP (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ακόμη μια άκρως σημαντική ημέρα για το μηχανοκίνητο αθλητισμό η σημερινή, με γεγονότα που έμειναν στην ιστορία. Στη Formula 1 θα επισκεφθούμε τα Grand Prix Πορτογαλίας, Αυστρίας και Σιγκαπούρης σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες. Στο MotoGP, ο ένας και μοναδικός, Βαλεντίνο Ρόσι, κατέκτησε στον πρώτο τίτλο στην πλούσια και άκρως επιτυχημένη καριέρα του, ενώ ένα εμβληματικό αυτοκίνητο πήρε την τελευταία του νίκη στο WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 21/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1986, ο Νάιτζελ Μάνσελ πήρε μια καθοριστική νίκη στο Grand Prix Πορτογαλίας, θέτοντας έτσι βασική υποψηφιότητα για την κατάκτηση του πρώτου του πρωταθλήματος στην F1. Ο Άιρτον Σένα που ξεκίνησε από την pole position όδευε για την δεύτερη θέση, αλλά έμεινε από καύσιμα στον προτελευταίο γύρο και κατετάγη τέταρτος. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Αλέν Προστ και Νέλσον Πικέ.

Σαν σήμερα το 1997, καταγράφηκε η τελευταία νίκη στο WRC για το εμβληματικό Ford Escort, δια χειρός Κάρλος Σάινθ Sr., στο Ράλλυ Ινδονησίας. Ο Ισπανός θρύλος πήρε τη νίκη, ξεπερνώντας τον teammate Γιούχα Κάνκουνεν κατά 16 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα, επίσης το 1997, ο Ζακ Βιλνέβ κέρδισε το Αυστριακό Grand Prix εκκινώντας από την pole position. Ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ τερμάτισε δεύτερος με την McLaren και τρίτος ήταν ο Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν με την έτερη Williams. Στο περιθώριο του αγωνιστικού τριημέρου ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση στο τέλος εκείνης της σεζόν. Τερμάτισε τον τελευταίο του εντός έδρας αγώνα στη δέκατη θέση.

Σαν σήμερα το 2002, ο θρυλικός Βαλεντίνο Ρόσι έγραψε ιστορία καθώς εξασφάλισε το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα στο MotoGP. Μάλιστα το κατάφερε κερδίζοντας στο Ρίο ντε Τζανέιρο για το Grand Prix Βραζιλίας. Αυτή η νίκη ήταν η δέκατη σε 12 αγώνες για τον «Γιατρό».

Σαν σήμερα το 2014, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Σιγκαπούρης στο σιρκουί της Μαρίνα Μπέι. Η μάχη ανάμεσα στους οδηγούς της Mercedes, Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ είχε κορυφωθεί. Η μεταξύ τους διαφορά στις κατατακτήριες δοκιμές ήταν μόλις 7 χιλιοστά του δευτερολέπτου υπέρ του Βρετανού. Ωστόσο ο αγώνας δεν κύλισε καλά για τον Ρόσμπεργκ, ο οποίος εκκίνησε τελευταίος, έπειτα από μηχανικό πρόβλημα. Ο Χάμιλτον έμεινε μόνος του μπροστά, όμως η έξοδος του Σέρχιο Πέρεζ προκάλεσε την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας και αυτό έφερε σε στρατηγικό μειονέκτημα τον Βρετανό. Με δαιμονιώδη ρυθμό άνοιξε διαφορά και όταν μπήκε στα pits, επέστρεψε στην πίστα πίσω από τον Σεμπάστιαν Φέτελ. Τον πέρασε με ευκολία, κέρδισε και ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή της βαθμολογίας μετά το GP Ισπανίας. Ο Γερμανός ήταν 2ος και τρίτος ο Ντάνιελ Ρικάρντο.

Φωτογραφίες: bgmotogp/Χ