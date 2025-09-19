O Λιούις Χάμιλτον της Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην απαιτητική πίστα της πόλης του Μπακού.

H δράση στο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν της Formula 1 συνεχίστηκε με το FP2, το οποίο αποδείχθηκε ανατρεπτικό. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Στη διαδικασία είδαμε τους οδηγούς να κάνουν προσομοίωση αγώνα και κατατακτήριων, όμως η τελική κατάταξη δεν μας δίνει τα συμπεράσματα που θα θέλαμε.

🟢 FP2 GREEN LIGHT 🟢



No drivers on track yet so let's marvel at Baku's architecture! 🏰#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/JCjlD6gjNj — Formula 1 (@F1) September 19, 2025

Η Ferrari με άνεση στο 1-2

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 στο Μπακού ήταν ο Λιούις Χάμιλτον της Scuderia Ferrari. O Βρετανός οδηγός στα τελευταία 15 λεπτά της διαδικασίας σημείωσε με τη μαλακή γόμα το 1:41,293. O χρόνος του ήταν αρκετός ώστε να αφήσει τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ στη 2η θέση για 0,074 δλ.

Ο ρυθμός της Ferrari ήταν εξαιρετικός, με τον Χάμιλτον να έχει τον ταχύτερο χρόνο και με τη μεσαία γόμα ελαστικών. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν χρησιμοποίησαν επιθετικές ρυθμίσεις κινητήρα ή αν η εικόνα τους είναι ανταγωνιστική.

Η Mercedes κοντά αλλά και μακριά από τη Ferrari

Στην 3η θέση της κατάταξης ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός ήταν 0,477 δλ πίσω από τον τέως teammate του, ενώ 0,010 δλ πιο αργός ήταν ο Κίμι Αντονέλι. Η γερμανική ομάδα έχει ρυθμό στο Μπακού, όμως για την ώρα φαίνεται να είναι πίσω από τη Ferrari.

Στην 5η θέση συναντάμε τον Όλιβερ Μπέρμαν της Haas, o οποίος έκανε εξαιρετική δουλειά σε μια πίστα που γνωρίζει πολύ καλά. Μόλις στην 6η θέση ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν εντυπωσίασε με το ρυθμό του, όμως η Red Bull Racing συνηθίζει να κρύβεται πολύ καλά τις Παρασκευές.

Ο Λίαμ Λόσον της Racing Bulls ήταν στην 7η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι: Έστεμπαν Οκόν με Haas, Άλεξ Άλμπον με Williams και Λάντο Νόρις με McLaren.

Οι Πιάστρι και Νόρις στον τοίχο

Με περιπετειώδη τρόπο εξελίχθηκε το FP2 για τη McLaren Racing. O Λάντο Νόρις χτύπησε τον τοίχο στην έξοδο της στροφής 4 και προκάλεσε σημαντική ζημιά στο πίσω μέρος της MCL39 του. Ο Βρετανός επέστρεψε στα pits, όμως δεν ξαναβγήκε στην πίστα χάνοντας σημαντικό χρόνο και πολύτιμα δεδομένα.

Ο Όσκαρ Πιάστρι βρήκε επίσης τον τοίχο στην έξοδο της στροφής 16, όμως δεν τραυμάτισε όπως ο teammate του το μονοθέσιό του. Ωστόσο δεν κατάφερε να σημειώσει έναν ανταγωνιστικό χρόνο, ενώ το μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας φαίνεται πολύ δύσκολο στην οδήγηση.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:30 με την Τρίτη και τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Αζερμπαϊτζάν. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 15:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Αζερμπαϊτζάν