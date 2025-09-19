Τι ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης για την εκπαίδευση του αλγόριθμου τεχνητής νοημοσύνης.

Στη θυρίδα του πολίτη στο my.gov.gr θα αρχίσουν να καταφθάνουν στα τέλη Οκτωβρίου οι πρώτες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις, που θα καταγράφονται από τις «έξυπνες» κάμερες. Αυτό ανέφερε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1.

«Σε αυτή τη φάση εκπαιδεύεται ο αλγόριθμος της τεχνητής νοημοσύνης. Θέλει αρκετή εκπαίδευση το σύστημα, για να αντιλαμβάνεται η τεχνολογία αν όντως υπάρχει όντως παραβίαση. Το τελευταίο που θέλουμε είναι να ταλαιπωρηθεί ο κόσμος από ειδοποιήσεις για κλήσεις που δεν αντιστοιχούν σε παραβάσεις. Δεν είμαστε σήμερα έτοιμοι, πιστεύω όμως ότι μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα ανοίξουμε έναν από τους κανόνες παραβάσεων και τότε θα φθάσουν οι πρώτες κλήσεις στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr», ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη έχουν τοποθετηθεί οι πρώτες 10 κάμερες στα λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων, ενώ βγαίνει διαγωνισμός για επιπλέον 600.