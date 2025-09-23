Η γερμανική ομάδα της Formula 1 έχει ήδη οριστεί ως το φαβορί για τη νέα εποχή που ξεκινά το 2026, όμως ο Βρετανός δεν το συμμερίζεται.

Το 2026 η Formula 1 αλλάζει ριζικά: νέα αεροδυναμική φιλοσοφία στα μονοθέσια, 100% βιώσιμα καύσιμα και ηλεκτροκίνηση μετά την κατάργηση του MGU-H. Ο τέως επικεφαλής της Red Bull, Κρίστιαν Χόρνερ, έχει χαρακτηρίσει τις αλλαγές ως «ίσως τις σημαντικότερες στην ιστορία του σπορ».

Αναμένεται λοιπόν να υπάρξει σημαντική ανακατάταξη στη δυναμική των ομάδων. Οι φήμες θέλουν τη Mercedes να ξεκινά με την ισχυρότερη μονάδα ισχύος, ενώ η Ferrari φέρεται να πηγαίνει σε «ακραίες» σχεδιαστικές επιλογές. Η Honda επιστρέφει μέσω της Aston Martin, ενώ Red Bull-Ford και Audi ετοιμάζουν για πρώτη φορά κινητήρες F1.

«Η Mercedes είχε πάντα τον καλύτερο κινητήρα»

Ο Τζορτζ Ράσελ δηλώνει «πολύ σίγουρος» ότι η Mercedes-AMG θα παραδώσει έναν ισχυρό κινητήρα ενόψει των μεγάλων αλλαγών κανονισμών της Formula 1 για το 2026. Ωστόσο, προειδοποιεί πως αυτό δεν σημαίνει ότι οι «Ασημί Βέλη» θα μπουν ως φαβορί στη νέα εποχή.

Στο περιθώριο του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο Ράσελ υπενθύμισε την ισχύ που έχει δείξει η Mercedes στην υβριδική εποχή, αλλά και από την εποχή των V8: «Είμαι σίγουρος για τη νέα μας μονάδα ισχύος. Τα τελευταία δέκα χρόνια και ίσως και πιο πριν δεν θυμάμαι πότε η Mercedes δεν είχε τον καλύτερο κινητήρα στη Formula 1. Εντάξει, ίσως να εξαιρείται το 2019, αλλά όλοι ξέρουμε τους λόγους τότε. Ακόμη και πριν την αλλαγή κανονισμών, στην εποχή των V8, η Mercedes είχε ίσως το πιο ανταγωνιστικό μοτέρ στο grid. Επομένως έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην οργάνωση στο Μπρίξουορθ. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε οι καλύτεροι».

Η Mercedes δεν θα… παίζει μόνη της

Παρά την αυτοπεποίθησή του, ο Βρετανός αναγνώρισε ότι το ίδιο μοτέρ θα έχουν και οι πελατειακές ομάδες:

«Για εμάς στη Mercedes είναι ξεκάθαρο ότι η McLaren θα έχει τον ίδιο κινητήρα, η Alpine επίσης, ακόμη και η Williams που φέτος δείχνει πιο δυνατή. Οπότε το ότι θα έχουμε έναν ισχυρό κινητήρα και καλά καύσιμα με την Petronas, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα είμαστε η ομάδα που όλοι θα κυνηγούν».

Ο 27χρονος κατέληξε με μια ρεαλιστική υπενθύμιση: «Δεν μπορείς να χαλαρώσεις, γιατί πολλοί στο grid θα έχουν τον ίδιο κινητήρα. Πρέπει να μείνουμε σε εγρήγορση. Άλλωστε, οι λόγοι που δεν πήραμε τίτλους τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν ήταν ο κινητήρας. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό».

