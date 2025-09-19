Ο 25χρονος οδηγός της McLaren Racing μίλησε για τις αρετές άλλων οδηγών που του αρέσουν, όμως δεν πρόκειται να ακολουθήσει στη μάχη του τίτλου.

Ο Λάντο Νόρις άνοιξε τα… χαρτιά του σχετικά με την ψυχολογική του προσέγγιση στη Formula 1. Ο οδηγός της McLaren Racing παραδέχθηκε πως έχει πιο «ανοιχτή» νοοτροπία σε σχέση με άλλους οδηγούς όπως ο Μαξ Φερστάπεν, την ώρα που η μάχη του τίτλου του 2025 βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της.

Από τότε που εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως διεκδικητής τίτλου το 2024, ο Βρετανός δέχεται έντονη κριτική για τη στάση του. Συχνά είναι ασκεί υπερβολική κριτική στο πρόσωπό του και κάποιες φορές πιο «χαλαρός» απ’ όσο συνηθίζεται σε πρωταθλητές.

Ο Νόρις συγκρίνεται διαρκώς με τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Φερστάπεν, γνωστό για την αμείλικτη προσέγγισή του στις μάχες και την αδιαφορία του για τα σχόλια και την κριτική.

Ο Νόρις θα ήθελε να αποκτήσει «σκληράδα»

Μιλώντας στο Viaplay ενόψει του Grand Prix Αζερμπαϊτζάν, ο οδηγός της McLaren αναφέρθηκε στις διαφορές του με τον Ολλανδό:

«Όλοι είναι διαφορετικοί, δεν σημαίνει ότι ο δικός μου τρόπος είναι ο σωστός. Θαυμάζω τη νοοτροπία άλλων οδηγών, όπως του Μαξ, που έχουν τη μία πολύ επιθετική νοοτροπία. Μερικές φορές σκέφτομαι: “μακάρι να ήμουν κι εγώ έτσι”. Αλλά αυτό είναι η διαφορά των ανθρώπων. Ο Μαξ είναι μάλλον το ακριβώς αντίθετο από εμένα σε πολλά».

Ένα από τα βασικά σημεία κριτικής προς τον Νόρις είναι ότι δεν διαθέτει το ένστικτο του «killer» που χρειάζεται ένας πρωταθλητής, σε αντίθεση με θρύλους όπως οι Λιούις Χάμιλτον, Άιρτον Σένα και Αλέν Προστ.

«Ξέρω ότι κάποιες μέρες αυτό που έχω μπορεί να θεωρηθεί αδυναμία, ειδικά αν υποκύψω στην πίεση ή στην κριτική των media. Ο Λιούις δεν ήταν έτσι, ο Μαξ δεν είναι έτσι, ούτε οι Σένα ή ο Προστ. Αυτοί οι οδηγοί δεν το έδειχναν ποτέ έτσι», τόνισε.

«Θέλω να κερδίσω με τον δικό μου τρόπο»

Παρά τις συγκρίσεις, ο Νόρις δηλώνει ότι θέλει να φτάσει στην κορυφή χωρίς να αλλάξει χαρακτήρα: «Αν τα καταφέρω, αυτό που θα με κάνει πιο περήφανο θα είναι ότι το έκανα με τον δικό μου τρόπο. Όχι για να θέσω ένα νέο στάνταρ, αλλά για να δείξω πως δεν χρειάζεται να είσαι μ@λ@κας, δεν χρειάζεται να έχεις αυτή τη σκληρή νοοτροπία για να γίνεις πρωταθλητής. Θέλω να το κάνω με τον δικό μου τρόπο».

Το πλεονέκτημα της εμπειρίας απέναντι στον Πιάστρι

Ο Νόρις βρίσκεται 31 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, έχοντας χάσει έδαφος στο Ζάντβορτ μετά από εγκατάλειψη. Ωστόσο, ο ίδιος θεωρεί ότι η εμπειρία του είναι το στοιχείο που μπορεί να τον κρατήσει «ζωντανό» στη μάχη.

«Όσο κι αν δεν μου άρεσε να χρησιμοποιώ την εμπειρία ως δικαιολογία, καταλήγεις να το παραδέχεσαι: “ναι, αυτό το έμαθα λόγω εμπειρίας”. Αυτό είναι το πλεονέκτημά μου απέναντι στον Όσκαρ», εξήγησε.



