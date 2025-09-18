Σαν Σήμερα: Η αμφισβήτηση της Mercedes (vid)

Ποια είναι τα πιο σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού σαν σήμερα; Ακολουθεί η απάντηση.

Το μεγαλύτερο φάσμα των αγώνων ταχύτητας περιλαμβάνει η σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία, παρά το γεγονός πως είναι σύντομη. Στη Formula 1 πραγματοποιήθηκε μόλις ένα Grand Prix, ενώ ένας οδηγός που άφησε το δικό του στίγμα ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Στον κόσμο του MotoGP, ένα Grand Prix άλλαξε πλήρως τα δεδομένα στο πρωτάθλημα ενώ ένα ράλλυ του WRC τελείωσε υπό τραγικές συνθήκες.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 2005, σκοτώθηκε ο συνοδηγός του Μάρκο Μάρτιν στο WRC, Μάικλ Παρκ, όταν ο Εσθονός έχασε τον έλεγχο του Peugeot 307 και συγκρούστηκε με ένα δέντρο, στην τελευταία Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ Μεγάλης Βρετανίας. Το συγκεκριμένο δίδυμο πήρε πέντε νίκες στο WRC με την Ford, στις σεζόν 2003 και 2004. Για την ιστορία, νικητής αναδείχθηκε ο Πέτερ Σόλμπεργκ της Subaru. Ο Σεμπαστιέν Λεμπ μπορούσε να κλειδώσει μαθηματικά τον τίτλο, όμως λόγω του τραγικού συμβάντος επέλεξε να παραβεί κανονισμούς και να δεχθεί ποινή που τον έριξε στην 3η θέση.

Σαν σήμερα το 2006, ο Ολιβιέ Πανίς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την F1, βάζοντας τέλος σε μια καριέρα 12 ετών στα οποία έλαβε μέρος σε 157 Grand Prix. Το 1996 κέρδισε τον μοναδικό του αγώνα, στο χαοτικό Grand Prix του Μονακό. Το 1997 βρισκόταν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, όταν είχε ένα άσχημο ατύχημα στο Grand Prix του Καναδά και έσπασε τα πόδια του. Δεν ανέβηκε ποτέ ξανά στο βάθρο. Οδήγησε επίσης για την BAR, ενώ τις τελευταίες δύο σεζόν του είχε ρόλο δοκιμαστή στην Toyota.

Σαν σήμερα το 2016, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Σιγκαπούρης για το πρωτάθλημα της Formula 1. H παντοδύναμη Mercedes αντιμετώπισε προβλήματα με το μονοθέσιό της και το πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων της είχε μηδενιστεί. O Νίκο Ρόσμπεργκ πήρε την pole position αλλά στον αγώνα έμεινε μετά βίας μπροστά από τον Ντάνιελ Ρικάρντο της Red Bull Racing. O Αυστραλός είχε την ταχύτητα, αλλά δεν μπορούσε να προσπεράσει τον Γερμανό που έφτασε σε μία κρίσιμη για το πρωτάθλημα νίκη. Ο Λιούις Χάμιλτον ήταν 3ος, ελάχιστα μπροστά από τον Κίμι Ράικονεν της Scuderia Ferrari.

Σαν σήμερα το 2022, Ο Ενέα Μπαστιανίνι με την Gresini Ducati ήταν ο μεγάλος νικητής, για τέταρτη φορά στη σεζόν, σε έναν αγώνα που είχε δράμα, εγκαταλείψεις και μια μεγάλη μάχη στο τέλος. O Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati ήταν 2ος ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό με την Aprilia συμπλήρωσε το βάθρο και παρέμεινε στη μάχη του τίτλου. Εγκατέλειψε από πτώση στον πρώτο γύρο ο παγκόσμιος πρωταθλητής, Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha.

Φωτογραφίες: redbullcontentpool.com