Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της F1 επιστρέφει, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται τo Αζερμπαϊτζάν και το σιρκουί πόλης του Μπακού.

Έπειτα από διακοπή μίας εβδομάδας, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει με το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου. Ομάδες και οδηγοί ετοιμάζονται για ένα double-header σε σιρκουί πόλης μακριά πλέον από την Ευρώπη.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο σιρκουί πόλης του Μπακού, το 17ο του 2025, διεξάγεται από το 2024 Φθινόπωρο και όχι την Άνοιξη όπως μας είχε συνηθίσει.

Γνωρίστε την πίστα του Μπακού

Η πίστα έκανε ντεμπούτο στο πρόγραμμα της Formula 1 το 2016 και φημίζεται για τους άκρως ανατρεπτικούς αγώνες που προσφέρει. Η διαδρομή έχει μήκος 6.001 μέτρα και την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 51 γύρους.

Συνολικά, έχουν κερδίσει επτά διαφορετικοί οδηγοί. Πρόκειται για τους: Νίκο Ρόσμπεργκ, Βάλτερι Μπότας, Λιούις Χάμιλτον, Ντάνιελ Ρικάρντο, Σέρχιο Πέρεζ, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Σαρλ Λεκλέρ από το 2019 με χρόνο στο 1:43,009.

Οι ισορροπίες στη φετινή σεζόν αλλάζουν σημαντικά από αγώνα σε αγώνα. Τα μονοθέσια των τεσσάρων κορυφαίων ομάδων έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και αυτό τα κάνει να συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο από πίστα σε πίστα.

Μάχη τίτλους στους δρόμους του Μπακού

Με 8 αγωνιστικά τριήμερα για το τέλος της σεζόν, η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών εντείνεται με κάθε γύρο που κάνουν οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι. Η μεταξύ τους διαφορά είναι 31 βαθμοί και στο Αζερμπαϊτζάν αναμένεται ακόμα μια συναρπαστική μονομαχία.

Ερωτηματικό θα είναι ο ρυθμός του ανταγωνισμού. Η Red Bull Racing είχε μια σημαντική αναβάθμιση στη Μόντσα που βοήθησε σε μεγάλο βαθμό τον Μαξ Φερστάπεν στην επίτευξη της νίκης. Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ο Ολλανδός θα συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Ενδιαφέρον θα έχει επίσης να δούμε αν οι Ferrari και Mercedes μπορούν να μπουν έστω στη μάχη του βάθρου.

Τα ελαστικά του αγώνα

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C6 (μαλακή), C5 (μεσαία) και C4 (σκληρή) γόμες ελαστικών. Κατά το παρελθόν, η φθορά τους ήταν έντονη και δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές τουλάχιστον δύο pit-stop στο Grand Prix.

Η μετάδοση του Grand Prix

To GP Αζερμπαϊτζάν θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 17ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Αζερμπαϊτζάν σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

11:30-12:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:00 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

11:30-12:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

15:00-16:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 14:40)

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

14:00 – Αγώνας (LIVE 13:30)

