Διαδηλώσεις κατοίκων στην ισπανική πρωτεύουσα για τις εργασίες που γίνονται ενόψει του Grand Prix της Formula 1 το 2026.

Η Formula 1 ετοιμάζεται να αλλάξει παραστάσεις στην Ισπανία, καθώς το 2026 θα κάνει πρεμιέρα ο αγώνας στη Μαδρίτη και το Madring. Ωστόσο, η διοργάνωση ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία.

Το Σαββατοκύριακο 11-13 Σεπτεμβρίου 2026 έχει προγραμματιστεί ο πρώτος αγώνας στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας, αλλά χιλιάδες κάτοικοι κατέβηκαν ήδη στους δρόμους διαδηλώνοντας με το σύνθημα: «Οι γειτονιές μας δεν είναι πίστα».

La Puerta del Sol se convirtió ayer en el escenario de un momento único: ¡arranca la cuenta atrás! ⏳



En solo 364 días, Madrid sentirá la adrenalina de FORMULA 1 Gran Premio de España 2026 en #MADRING. 🏎💨🔥 @F1



Choreography: Beatriz Fenez

Digital: @AnnieBonnie

Video… pic.twitter.com/GIxkFi0aIj — MADRING (@madring_oficial) September 14, 2025

Οι φόβοι των κατοίκων και το παράδειγμα της Βαλένθια

Οι διαδηλωτές, υπό την καμπάνια «Stop Formula 1 Madrid», δεν αντιδρούν μόνο στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά και στο οικονομικό βάρος που ενδέχεται να αφήσει η F1 στην πόλη.

Συγκεκριμένα, επικαλούνται το προηγούμενο της Βαλένθια, η οποία φιλοξένησε το Grand Prix Ευρώπης (2008-2012), αλλά το εγχείρημα κατέρρευσε πρόωρα, αφήνοντας πίσω του χρέη ύψους περίπου 255 εκατομμυρίων λιρών.

«Δεν θέλουμε η Μαδρίτη να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Οι γειτονιές μας δεν μπορούν να γίνουν πίστα για λίγες μέρες τον χρόνο, θυσιάζοντας την ποιότητα ζωής μας», δήλωσαν εκπρόσωποι του κινήματος.

Protests at the Spanish Grand Prix event at Puerta del Sol in Madrid 🚫



"Our neighborhoods are not a race track."#F1 #MADRING #Madrid #SpanishGP pic.twitter.com/9KLVjmUJBS — Zohair Haddioui 🏁 (@ZohairHaddiouii) September 14, 2025

Το σχέδιο της πίστας «Madring»

Η χάραξη της νέας πίστας, που αποκαλύφθηκε επίσημα τον Απρίλιο με την ονομασία Madring, θα έχει μήκος 5,4 χλμ. και θα περιλαμβάνει 22 στροφές.

Το layout θα συνδυάζει τμήματα δημοσίων δρόμων με ειδικά κατασκευασμένες ζώνες, ενώ το χαρακτηριστικό σημείο θα είναι η κεκλιμένη στροφή 30 μοιρών με την ονομασία «La Monumental».

Ο εναρκτήριος αγώνας θα διεξαχθεί σε 57 γύρους και, πέρα από τη Formula 1, θα φιλοξενήσει και αγώνες F2 και F3.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της