Η ιταλική ομάδα σύμφωνα με τον Γάλλο επικεφαλής της δεν ήταν έτοιμη να κάνει το βήμα που ήθελε στην παρούσα χρονική στιγμή.

Η Scuderia Ferrari παραμένει χωρίς παγκόσμιο τίτλο στη Formula 1 από το 2008, και όλα δείχνουν πως η ξηρασία θα συνεχιστεί και φέτος. Η McLaren Racing αναμένεται να σφραγίσει σύντομα το πρωτάθλημα κατασκευαστών, με πρώτη της ευκαιρία να είναι στο επερχόμενο Grand Prix Αζερμπαϊτζάν.

Η απογοήτευση του 2024 και η φετινή κατάρρευση

Η Ferrari έφτασε πολύ κοντά τo 2024 στον τίτλο, χάνοντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών μόλις για 15 βαθμούς από τη McLaren. Ωστόσο, αντί να κάνει το επόμενο βήμα, η Scuderia βρέθηκε φέτος σε ακόμα χειρότερη θέση: 337 βαθμούς πίσω, χωρίς ούτε μία νίκη, με οκτώ αγώνες να απομένουν.

Παρά την απογοητευτική εικόνα, ο Βασέρ τόνισε ότι η Ferrari βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση συγκριτικά με το 2023, όταν ο ίδιος διαδέχτηκε τον Ματία Μπινότο.

«Είναι αρκετά έντονη η ζωή στην F1. Σίγουρα, στο αγωνιστικό κομμάτι έχουμε σκαμπανεβάσματα, πάντα θέλουμε περισσότερα. Αλλά συνολικά, αν δούμε την τελευταία διετία, η πρόοδος είναι θετική. Αυτό που υποτιμήσαμε –ή μάλλον εγώ υποτίμησα– είναι η αδράνεια στην αρχή. Το να αναδομήσεις κάτι ή να κάνεις αλλαγές χρειάζεται χρόνο. Το σημαντικό όμως είναι ότι το κλίμα στην ομάδα παραμένει θετικό, ακόμα κι όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά», ανέφερε ο Βασέρ.

Η δυσκολία στις αλλαγές και η σημασία της υπομονής

Ο Βασέρ στάθηκε και στις μεγάλες καθυστερήσεις που απαιτούνται για την προσέλκυση κορυφαίων στελεχών από άλλες ομάδες.

«Στη Formula 1 σήμερα, με τα συμβόλαια που έχουν τα βασικά στελέχη, αν θέλεις να στρατολογήσεις κάποιον ή να αλλάξεις την οργάνωση, θα χρειαστούν δύο χρόνια. Πάρτε για παράδειγμα τον Λοΐκ Σερά, τον νέο τεχνικό διευθυντή σασί. Ήρθε από τη Mercedes πριν από οκτώ μήνες, αλλά οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει πριν από δύο χρόνια. Και το πρώτο μονοθέσιο της “εποχής Λοΐκ” θα είναι το επόμενο», εξήγησε ο Γάλλος.

«Τριετές project» η αναδόμηση της Ferrari

Ο Βασέρ παραδέχτηκε ότι η αναδόμηση της Ferrari είναι ένα τριετές σχέδιο, κάτι που δύσκολα «ανέχεται» η Formula 1 με τον γρήγορο ρυθμό της.

«Πρόκειται ουσιαστικά για ένα project τριών ετών. Δεν είμαι σίγουρος ότι σήμερα η F1 –και γενικότερα ο κόσμος– έχει την υπομονή να δώσει τρία χρόνια σε έναν οργανισμό. Αν δείτε κάποιους αντιπάλους μας, όπως την Alpine, άλλαξαν επικεφαλής σχεδόν κάθε χρόνο τα τελευταία οκτώ με εννέα χρόνια. Αν χρειάζεται να περιμένεις τρία χρόνια για να φέρεις αποτέλεσμα και αλλάζεις ηγέτη κάθε σεζόν, τότε δεν υπάρχει ο ίδιος χρονικός ορίζοντας», σημείωσε.

