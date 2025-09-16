Επισημοποιήθηκαν τα έξι Grand Prix του 2026 τα οποία θα περιλαμβάνουν τους αγώνες μικρής διάρκειας.

Η Formula 1 και η FIA ανακοίνωσαν τις έξι πίστες που θα φιλοξενήσουν αγώνες F1 Sprint τη σεζόν του 2026, με τρεις εξ’ αυτών να κάνουν πρεμιέρα στο συγκεκριμένο format.

Η νέα χρονιά σηματοδοτεί την είσοδο στη νέα εποχή κανονισμών της Formula 1, ενώ θα είναι και η έκτη συνεχόμενη σεζόν που διεξάγονται Αγώνες Σπριντ στο σπορ, στους οποίους οι οδηγοί καλούνται να καλύψουν 100 χιλιόμετρα.

Το καλεντάρι των Sprint για το 2026

Ο πρώτος Αγώνας Σπριντ της χρονιάς θα διεξαχθεί στη Σαγκάη όπως και φέτος, ενώ ακολουθεί η Μαϊάμι. Αμφότερες θα φιλοξενήσουν Sprint για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Το Σίλβερστον επιστρέφει στο πρόγραμμα των Αγώνων Σπριντ για πρώτη φορά από το 2021, όταν έγινε η παρθενική δοκιμή του format.

Το Μόντρεαλ, το Ζάντβουρτ και η Σιγκαπούρη θα υποδεχθούν για πρώτη φορά Αγώνες Σπριντ, ενισχύοντας τη δυναμική του θεσμού.

Sprinting round the world in 2026 💨



Announcing the six Grand Prix weekends which will feature #F1Sprint next season - including first-time trips to Canada, Netherlands and Singapore!#F1 pic.twitter.com/3KOhQ65jsQ — Formula 1 (@F1) September 16, 2025

Το format των Αγώνων Σπριντ

Τα αγωνιστικά τριήμερα που περιέχουν Αγώνες Σπριντ προσφέρουν δράση σε όλες τις ημέρες του αγωνιστικού τριημέρου:

Παρασκευή: Ελεύθερες Δοκιμές και Sprint Qualifying

Σάββατο: Αγώνας Σπριντ και κατατακτήριες δοκιμές για τον αγώνα της Κυριακής

Κυριακή: Ο μεγάλος αγώνας (Grand Prix)

Η απήχηση των Sprint

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, οι Αγώνες Σπριντ έχουν κερδίσει σημαντική δημοτικότητα ανάμεσα στους φιλάθλους παγκοσμίως, με υψηλή τηλεθέαση και αυξημένη προσέλευση θεατών. Παρά το γεγονός πως προστίθεται ένας ακόμη αγώνες σε ένα αγωνιστικό τριήμερο το θέαμα και οι μάχες που προσφέρουν δεν είναι ανάλογα των Grand Prix.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της