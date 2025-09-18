Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας υποστηρίζουν πως η νίκη στο «ναό της ταχύτητας» είναι πολύ πιθανό να αλλάξει την εικόνα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε στο Grand Prix Ιταλίας, αφήνοντας πίσω του τους δύο οδηγούς της McLaren Racing. H εμφάνιση αυτή έγινε μόλις έναν χρόνο μετά από ένα από τα χειρότερα Σαββατοκύριακα της αυστριακής ομάδας στην ίδια πίστα. Η αλλαγή φιλοσοφίας στο στήσιμο του RB21 φαίνεται πως έκανε το μονοθέσιο πιο «φιλικό» στον Ολλανδό (σ.σ. ήταν ο μοναδικός οδηγός της Red Bull με αναβαθμίσεις), δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα του Μίλτον Κινς να ξεκλειδώσει επιπλέον ταχύτητα.

Υπό την καθοδήγηση του νέου επικεφαλής Λοράν Μεκίς, η Red Bull έδωσε μεγαλύτερη βαρύτητα στις οδηγικές ανάγκες και λιγότερο στα δεδομένα του εργοστασίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η επιμονή του Φερστάπεν να τρέξει με χαμηλότερη κάθετη δύναμη στη Μόντσα, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό.

Μία νίκη τεράστιας σημασίας

Η τρίτη νίκη του Ολλανδού στη σεζόν θεωρείται από τον αγωνιστικό σύμβουλο της Red Bull, Χέλμουτ Μάρκο, η πιο σημαντική έως τώρα:

«Στις γρήγορες πίστες όπως το Μπακού που ακολουθεί είμαι πολύ αισιόδοξος. Ελπίζω και για τη Σιγκαπούρη, τον μοναδικό αγώνα που δεν έχουμε κερδίσει ακόμα. Συνήθως δυσκολευόμαστε στις αργές στροφές, αλλά πιστεύω ότι αυτή την περίοδο όλα είναι δυνατά», δήλωσε στο Motorsport.com.

Μιλώντας και στο ServusTV, ο Αυστριακός πρόσθεσε: «Με την ταχύτητα που δείξαμε, θεωρώ πως μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σχεδόν σε κάθε πίστα. Η Σιγκαπούρη θα είναι ξεχωριστή, είναι ο μόνος αγώνας που δεν έχουμε κερδίσει ποτέ. Αλλά ίσως φέτος να αλλάξει αυτό. Συνεχίζουμε να βελτιώνουμε πράγματα. Το πρωτάθλημα έχει χαθεί, αλλά μερικές νίκες ακόμα θα ήταν υπέροχες».

Αναβαθμίσεις μόνο για έναν

Η Red Bull Racing συνεχίζει να φέρνει μικρές αναβαθμίσεις, όπως το νέο πάτωμα που είχε μόνο ο Φερστάπεν και όχι ο Γιούκι Τσουνόντα στη Μόντσα. Ωστόσο, ο Μάρκο ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή στον τρόπο δουλειάς υπό τον Μεκίς είναι αυτή που έφερε τη μεγαλύτερη διαφορά:

«Η προετοιμασία είναι πλέον διαφορετική. Ο Λοράν είναι εξαιρετικός μηχανικός. Δεν βασιζόμαστε τυφλά στην προσομοίωση, τη συνδυάζουμε με την εμπειρία του Μαξ και των μηχανικών μας. Έτσι φτιάχνεις ένα μονοθέσιο προβλέψιμο και εύκολο στην οδήγηση. Κάποιες αναβαθμίσεις δούλεψαν, αλλά ειλικρινά δεν θα προέβλεπα διαφορά 20 δευτερολέπτων από τη McLaren. Αυτό μοιάζει με αναγέννηση για εμάς. Η ατμόσφαιρα είναι φανταστική και το πνεύμα της Red Bull επέστρεψε».

Η Red Bull έχει στραμμένο το βλέμμα στη Σιγκαπούρη, όπου ποτέ δεν έχει ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Μετά την επιτυχία της Μόντσα, όμως, όλα δείχνουν πως η ομάδα μπαίνει σε νέο κεφάλαιο με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της