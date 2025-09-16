Σαν Σήμερα: Οι Αλόνσο-Χάμιλτον «φαγώθηκαν» και ο Ράικονεν κέρδισε με άνεση (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της F1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Σε μάχη για «γερά νεύρα» εξελίχθηκε το πρωτάθλημα της Formula 1 για το 1951, με τρεις διεκδικητές να μάχονται για το «στέμμα» εκείνη τη σεζόν. Επιπλέον στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ θα μάθουμε για την παρθενική νίκη του Χουάν Πάμπλο Μοντόγια μέσα στο «σπίτι» της Scuderia Ferrari. Από το «μενού» μας δεν ήταν δυνατόν να λείπει μια μεγάλη νίκη του Κίμι Ράικονεν και μία εκπληκτική εμφάνιση του Λιούις Χάμιλτον.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1951, ο Αλμπέρτο Ασκάρι κέρδισε το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα, οδηγώντας μια Ferrari 375. Η νίκη αυτή τον έφερε μόλις δύο βαθμούς πίσω από τον επικεφαλής της βαθμολογίας, Χουάν Μανουέλ Φάντζιο. Ο Χοσέ Γκονζάλεζ βρισκόταν άλλους τέσσερις βαθμούς πίσω, στην τρίτη θέση. Απέμενε πλέον μόλις ένας αγώνας, με την μάχη του τίτλου να μαίνεται ανάμεσα στον Φάντζιο και τον Ασκάρι.

Σαν σήμερα το 2001, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια πήρε την πρώτη του νίκη στην F1 κερδίζοντας το Grand Prix Ιταλίας, μόλις πέντε μέρες μετά την τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Προς απόδοση τιμών στα θύματα εκείνης της τραγικής μέρας, η Scuderia Ferrari κατέβασε τα μονοθέσιά της χωρίς χορηγούς στην F2001. Επίσης, το ρύγχος των μπροστινών αεροτομών τους να είναι βαμμένο με μαύρο χρώμα. Εν τέλει νικητής ήταν ο Μοντόγια, έπειτα από μία εντυπωσιακή μάχη με τα κόκκινα μονοθέσια. Δεύτερος τερμάτισε ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, ενώ τρίτος ήταν ο Ραλφ Σουμάχερ.

Σαν σήμερα το 2007, ο Κίμι Ράικονεν ήταν ο νικητής του Grand Prix Βελγίου, με τον Φελίπε Μάσα να τερματίζει δεύτερος στο 1-2. Έτσι ο Φινλανδός ξεκίνησε την αντεπίθεσή του με τρεις νίκες στους τελευταίους τέσσερις αγώνες που έπαιξαν τεράστιο ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου. Το αποτέλεσμα αυτό εξασφάλισε στη Scuderia Ferrari το πρωτάθλημα κατασκευαστών, ύστερα από τον αποκλεισμό της McLaren λόγω του σκανδάλου «Spygate». Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε επίσης από τη μεγάλη κόντρα των Φερνάντο Αλόνσο και Λιούις Χάμιλτον. Ο Ισπανός θέλοντας να μείνει τρίτος, έκλεισε πολύ επιθετικά τον αντίπαλό του στη στροφή ένα του πρώτου γύρου και παρέμεινε εκεί μέχρι το τέλος των 44 γύρων.

Σαν σήμερα το 2018, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Σιγκαπούρης για τη Formula 1. O Λιούις Χάμιλτον στις κατατακτήριες δοκιμές πραγματοποίησε έναν από τους καλύτερους γύρους pole position που έχουμε δει στην ιστορία του σπορ. Η Mercedes ήταν το τρίτο ταχύτερο μονοθέσιο εκείνο το τριήμερο, όμως κατάφερε να κερδίσει τους Μαξ Φερστάπεν και Σεμπάστιαν Φέτελ. Στον αγώνα, ο Βρετανός είχε την τέλεια στρατηγική και έφτασε στη νίκη, μπροστά από τον Ολλανδό της Red Bull Racing και στον Γερμανό της Scuderia Ferrari. Έτσι, ενίσχυσε τις πιθανότητες κατάκτησης του τίτλου εκείνη τη σεζόν.

Just one incredible pole lap 🤤@LewisHamilton was on the absolute limit around the Marina Bay Street Circuit in 2018 🤯#SingaporeGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/cD5Xkc0J0L — Formula 1 (@F1) September 12, 2023

Φωτογραφίες: fanfuelmsm/Χ