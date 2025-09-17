Ο Ισπανός οδηγός είπε να… ξεσκάσει από την αγωνιστική καθημερινότητα και τις ατυχίες των τελευταίων αγώνων οδηγώντας ένα εντυπωσιακό μοντέλο.

Λίγες ημέρες πριν το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν το τριήμερο 19-21/9, ο Φερνάντο Αλόνσο έκανε μία βόλτα στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Ο οδηγός της Aston Martin τράβηξε τα βλέμματα στο Μονακό όχι επειδή οδηγούσε μονοθέσιο, αλλά ένα εντυπωσιακό κλασικό αυτοκίνητο: τη Ferrari 512 TR.

Ο Ισπανός δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής συνδέεται έντονα με τη Ferrari, καθώς αγωνίστηκε για την ομάδα από το 2010 έως το 2014, και η επιλογή του αυτοκινήτου δεν πέρασε απαρατήρητη. Αμέσως κυκλοφόρησαν βίντεο στα social media.

Fernando Alonso in a Ferrari 512TR in Monaco 🤩 pic.twitter.com/o4WGrHwOVY — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) September 15, 2025

Ferrari 512 TR: Ένα εμβληματικό supercar

Η Ferrari 512 TR παρουσιάστηκε το 1991 ως εξέλιξη της θρυλικής Testarossa, με στόχο να συνδυάσει υψηλότερες επιδόσεις με βελτιωμένη οδική συμπεριφορά. Εξοπλισμένη με V12 κινητήρα 4.9 λίτρων που απέδιδε 428 ίππους, μπορούσε να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα.

Η τελική της ταχύτητα άγγιζε τα 314 χλμ/ώρα, νούμερα εντυπωσιακά για την εποχή.

The Ferrari 512 TR was the successor of the iconic Testarossa. #Ferrari70 pic.twitter.com/UqmwWEx0rg December 15, 2017

Η αξία ενός μοντέλου

Συνολικά κατασκευάστηκαν περίπου 2.280 κομμάτια μεταξύ 1991 και 1994, γεγονός που την καθιστά σχετικά σπάνια, ειδικά σε καλή κατάσταση. Σήμερα, η αξία μιας 512 TR κυμαίνεται από 200.000 έως 300.000 ευρώ, ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και την αυθεντικότητα του οχήματος. Ορισμένα καλοδιατηρημένα ή με χαμηλά χιλιόμετρα κομμάτια έχουν πωληθεί σε δημοπρασίες έως και 700.000 ευρώ.

Στο νέο podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τα γεγονότα του GP Ιταλίας με επίκεντρο την κυριαρχία του Μαξ Φερστάπεν και τις πρωτοφανείς εντολές που έδωσε η McLaren στους οδηγούς της