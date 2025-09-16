H διαμάχη των δύο οδηγών δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη γερμανική ομάδα τα χρόνια τα οποία ήταν teammates.

Η Mercedes-AMG F1 γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία από το 2014 έως το 2021, κατακτώντας διαδοχικά πρωταθλήματα κατασκευαστών και οδηγών. Ωστόσο, η σκληρή και συχνά ακραία μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς της, Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ, σημάδεψε εκείνη την εποχή.

Η κόντρα τους κορυφώθηκε το 2016, με συνεχόμενα επεισόδια και εντάσεις εντός και εκτός πίστας. Ο Ρόσμπεργκ κέρδισε εκείνο το πρωτάθλημα και λίγες ημέρες μετά τη στέψη του αποχώρησε αιφνιδιαστικά από τη Formula 1.

Where were you when Hamilton and Rosberg collided in 2016?! 😱



A dramatic opening lap for the ages...#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/hblMY5FqPd — Formula 1 (@F1) May 31, 2023

Η παραδοχή Βολφ και τα μαθήματα

Η δημοσιογράφος Ζουλιάν Κερασόλι, μιλώντας στο podcast της Formula 1 με τίτλο «F1 Nation», αποκάλυψε ότι στελέχη της Mercedes τής μετέφεραν την άποψη πως ο Wolff μετανιώνει για τον χειρισμό εκείνης της περιόδου:

«Μου είπαν ότι ο Τότο μετανιώνει για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την ομάδα το 2016. Προσπάθησαν να επιβάλουν πολλούς κανόνες στους οδηγούς, αλλά η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γάλλος ρεπόρτερ Φρέντερικ Φερέ συμπλήρωσε: «Ο Νίκο ήταν εμμονικός με το να κερδίσει τον Λιούις. Το 2015 ηττήθηκε σκληρά, κι όταν είδε την ευκαιρία το 2016, δεν υπήρχαν πλέον κανόνες. Η μάχη γινόταν άσχημη, όχι μόνο στην πίστα αλλά και εκτός αυτής».

📻: "NICO HIT ME!" #OnThisDay in 2014 marks one of the defining moments that kicked off the epic Rosberg vs. Hamilton rivalry 😅🥊#F1 pic.twitter.com/fRmEzKWuLf — Formula 1 (@F1) August 24, 2023

Ο παραλληλισμός με τη McLaren

Η συζήτηση για τη διαχείριση των εσωτερικών μαχών ήρθε ξανά στην επικαιρότητα μετά το Grand Prix Ιταλίας, όπου η McLaren δέχτηκε κριτική για την εντολή που έδωσε στον Όσκαρ Πιάστρι να αφήσει τον Λάντο Νόρις να περάσει, μετά από αργό pit stop του Βρετανού.

Η Κερασόλι παρομοίασε την κατάσταση με το 2016: «Όταν προσπαθείς να καλύψεις όλα τα σενάρια, πάντα κάτι θα σου ξεφύγει. Στη Mercedes τότε υπήρξε υπερ-διαχείριση και αυτό είναι κάτι που ο Τότο θεωρεί λάθος».

Ωστόσο, οι συγκρίσεις έχουν όρια, καθώς οι σχέσεις Νόρις – Πιάστρι χαρακτηρίζονται μέχρι στιγμής φιλικές και με αμοιβαίο σεβασμό, σε αντίθεση με την εχθρική ατμόσφαιρα Χάμιλτον – Ρόσμπεργκ.

