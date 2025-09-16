Το 2026 θα έχουμε νέα ομάδα στη Formula 1, όμως αυτό δεν σημαίνει πως το σπορ επιθυμεί επιπλέον προσθήκη στο μέλλον.

Μετά από μια μακρά διαδικασία αξιολόγησης, η Cadillac πήρε τελικά το «πράσινο φως» να αποτελέσει την 11η ομάδα της Formula 1. Με την υποστήριξη της General Motors, η νέα ομάδα δεν θα περιοριστεί απλώς στην παρουσία της στο grid, αλλά από το 2028 θα εξελιχθεί και σε κατασκευαστή κινητήρων.

Το project ξεκίνησε υπό τον Μάικλ Αντρέτι και η αρχική ονομασία της ομάδας ήταν Andretti Global. Όμως λόγω διαμάχης του Αμερικανού με τη Liberty Media, το πλάνο άλλαξε και η Cadillac μπήκε στο προσκήνιο με πλήρη εμπλοκή.

Not many brand-new teams can boast a line-up like this... 🔥@Cadillac_F1 will have one of the most experienced driver duos on the grid in 2026!#F1 pic.twitter.com/YhEFJ97g3q — Formula 1 (@F1) August 26, 2025

Μία περίπλοκη κατάσταση

Παρότι οι κανονισμοί της FIAεπιτρέπουν έως και 12 ομάδες, αρκετές πίστες δεν έχουν την απαιτούμενη χωρητικότητα σε paddock και pitlane. O CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, μίλησε για το πόσο πολύπλοκο είναι στη σημερινή εποχή να εισέλθει μια 12η ομάδα στο grid μετά την άφιξη της Cadillac.

«Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θα αξιολογήσουμε μόνο προτάσεις μεγάλης σημασίας, γιατί ήδη έχουμε φτάσει στο όριο από πλευράς logistics δεν υπάρχει άλλο περιθώριο», είπε.

2026 is SHAPING UP 👀



Cadillac lock-in their part of the 2026 grid jigsaw 🔐🧩#F1 pic.twitter.com/oWApfwwm6r August 26, 2025

Η Formula 1 έχει φιλοξενήσει περισσότερα μονοθέσια στο παρελθόν: το 2016 είχε 22 μονοθέσια στο grid, ενώ το 2010 ακόμη και 24. Ωστόσο, ο Ντομενικάλι δεν δείχνει διατεθειμένος να επιστρέψει άμεσα σε τέτοιους αριθμούς, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι της ποσότητας.

«Βλέπω τεράστιο ενδιαφέρον από funds και επενδυτές που θέλουν να αγοράσουν ομάδες, ας τις αποκαλέσουμε franchises, γιατί η αξία τους αυξάνεται εκθετικά. Το ίδιο συμβαίνει και με την επένδυση στη Formula 1 γενικότερα. Λαμβάνουμε πολλές προτάσεις, το ίδιο και οι ομάδες, και αυτό είναι θετικό. Όμως ακριβώς επειδή όλα πάνε καλά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προστατεύσουμε την αξία που χτίσαμε», πρόσθεσε ο Ιταλός.

Γιατί απορρίφθηκε η πρόταση της Andretti

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η απόρριψη της πρότασης της Andretti, η οποία παρότι εγκρίθηκε από τη FIA τον Οκτώβριο του 2023, δεν πήρε τελικά το «ΟΚ» από τη Formula 1.

«Έχουμε πει από την αρχή ότι για εμάς (Liberty Media) είναι θεμελιώδες να υπάρχει ένα ποιοτικό project, με προοπτική στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον. Όταν λάβαμε το project της Andretti, η άποψή μας ήταν αρνητική, όχι γιατί η Andretti δεν είναι καλή. Ο Μάριο Αντρέτι είναι θρύλος, εμβληματική μορφή και φίλος. Απλά δεν είδαμε την ουσία που θεωρούμε απαραίτητη. Τα πράγματα άλλαξαν όταν μπήκε η General Motors. Είδαμε μια μεγάλη επένδυση με δεκαετές πλάνο και μιλήσαμε άμεσα θετικά, γιατί πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση το project μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία. Ήδη φαίνεται, επενδύουν στην αγορά των ΗΠΑ για να προωθήσουν τη νέα τους πρωτοβουλία, και αυτό εξασφαλίζει όφελος», είπε ο Ντομενικάλι.

