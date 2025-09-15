Σαν Σήμερα: Ο τραγικός θάνατος του Κόλιν ΜακΡέι (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Γεγονότα από ένα μεγάλο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού περιλαμβάνονται στη σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία. Στον κόσμο της Formula 1 θα ταξιδέψουμε στο Σπα και στη Μόντα για δύο αγώνες σε διαφορετικές δεκαετίες και θα μάθουμε για ένα ρεκόρ της Scuderia Ferrari. Ο κόσμος του WRC επιστρέφει με μία παρθενική νίκη για έναν Γερμανό κατασκευαστή και ένα τραγικό γεγονός που συγκλόνισε τους φίλους των αγώνων. Επιπλέον ένα ακόμη λυπηρό γεγονός έλαβε χώρα πριν από 23 χρόνια.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 15/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, η BMW πήρε την πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ (WRC). Η νίκη αυτή ήρθε στο Ράλι Αυστρίας δια χειρός Αχίμ Βάρμποντ, οδηγώντας μια BMW 2002Tii με συνοδηγό τον μελλοντικό πρόεδρο της FIA, Ζαν Τοντ. Αυτή ήταν η μοναδική χρονιά που η Αυστρία φιλοξένησε Ράλλυ για το WRC.

Σαν σήμερα το 1985, ο Άιρτον Σένα πήρε τη δεύτερη νίκη του με την ομάδα της Lotus, στο Βελγικό Grand Prix και την πίστα του Σπα. Ο αγώνας είχε μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο, διότι το οδόστρωμα παρουσίασε προβλήματα λόγω του πολύ ζεστού καιρού τον Ιούνιο. Ο Σένα επικράτησε του Νάιτζελ Μάνσελ κατά 28 δευτερόλεπτα, με τον Αλέν Προστ να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου για την McLaren-TAG.

Σαν σήμερα το 2001, ο Άλεξ Ζανάρντι είχε ένα φρικιαστικό ατύχημα, σε έναν αγώνα για το πρωτάθλημα CART στο Λάουσιτζ της Γερμανίας. Ενώ έβγαινε από τα pits, άρχισε να επιταχύνει χωρίς να έχουν ζεσταθεί αρκετά τα ελαστικά του και έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του βγαίνοντας στην μέση της πίστας. Ο Άλεξ Ταλιάνι που ακολουθούσε, δεν πρόλαβε να τον αποφύγει και έπεσε πάνω του με σχεδόν 320 χλμ/ώρα. Ο Ζανάρντι δυστυχώς έχασε και τα δυο του πόδια εξαιτίας του ατυχήματος. Παρόλο που δεν θα αγωνιζόταν με μονοθέσιο ξανά, επανήλθε στην ενεργό δράση δύο χρόνια μετά το ατύχημά του και συμμετείχε σε πολλούς αγώνες αυτοκινήτων τουρισμού και αγώνες αντοχής. Επίσης, έχει διακριθεί σε Παραολυμπιακούς Αγώνες της προηγούμενης δεκαετίας.

Σαν σήμερα το 2002, Η Scuderia Ferrari έκανε ένα εύκολο 1-2 μέσα στη Μόντσα και μπροστά στους Ιταλούς τιφόζι. Νικητής ήταν ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Μίκαελ Σουμάχερ. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ιταλική ομάδα έθεσε νέο ρεκόρ συλλογής βαθμών στους κατασκευαστές σε μία αγωνιστική σεζόν. Οι βασικοί αντίπαλοι της Ferrari, δηλαδή οι Williams και McLaren, αντιμετώπισαν προβλήματα και τέθηκαν εκτός μάχης. Έτσι, ο Έντι Ιρβάιν πήρε την 3η θέση για το τελευταίο βάθρο της καριέρας του.

Σαν σήμερα το 2007, ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στερήθηκε τον Κόλιν ΜακΡέι. Ο Σκωτσέζος έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 39 ετών, σε ένα δυστύχημα με ελικόπτερο κοντά στο σπίτι του, στη Σκωτία. Ο πρωταθλητής του WRC το 1995 βρισκόταν μέσα στο ελικόπτερο μαζί με τον μικρό του γιο, Τζόνι, και άλλους δύο οικογενειακούς του φίλους. Ο ΜακΡέι αγαπήθηκε όσο λίγοι οδηγοί ράλλυ στην ιστορία και για πολλούς θεωρείται ο πιο εντυπωσιακός που δάμασε ειδικές διαδρομές.

Φωτογραφίες: duiliocolonna/X