Ο Ιταλός αναβάτης της Aprilia πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερο τρόπο τη νίκη του στο Σπριντ του GP Αγίου Μαρίνου.

Ο Ιταλός Μάρκο Μπετζέκι πανηγύρισε μπροστά σε χιλιάδες συμπατριώτες του τη νίκη στο Σπριντ του GP Αγίου Μαρίνου. Αμέσως μετά τον τερματισμό, ένας θεατής έδωσε στον αναβάτη της Aprilia Racing ένα προσθετικό μέλος και συγκεκριμένα ένα τεχνητό πόδι!

Ο Μπετζέκι κράτησε το τεχνητό πόδι καθόλη τη διάρκεια των πανηγυρισμών αλλά και στο βάθρο των τριών πρώτων αναβατών. Πρόκειται για αναφορά στη διάσημη ιταλική κωμωδία «Tre uomini e una gamba» του 1997 (Τρεις άνδρες και ένα πόδι), της οποίας είναι μεγάλος φαν ο Μπετζέκι.

H αναφορά στην ταινία υπήρχε και στο κράνος με όψη ξύλου που φορούσε ο Μάρκο και δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον αγώνα στο Μιζάνο.

Μετά τη νίκη του, ο Μπετζέκι δέχτηκε τα συγχαρητήρια τόσο από τον θρύλο του MotoGP, Βαλεντίνο Ρόσι, όσο και από τον οδηγό της McLaren στη Formula 1, Λάντο Νόρις.