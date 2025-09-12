Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και η Κομισιόν προσπαθούν να... προφτάσουν την Κίνα

Τι αποφασίστηκε στην τρίτη συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ACEA για το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σε συμφωνία για την λήψη αποφασιστικών μέτρων ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κατέληξαν η Κιμισιόν και η ACEA, το λόμπι των ευρωπαίων κατασκευαστών οχημάτων. Στις Βρυξέλλες πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου ο τρίτος Στρατηγικός Διάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους εκπροσώπους της ACEA.

«Προστατεύουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες ενάντια στον αθέμιτο ανταγωνισμό, βελτιώνοντας την πρόσβαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες και υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων», δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μπορεί να μην λύσαμε όλες τις διαφορές μας ή να μην έχουμε τις απαντήσεις σε όλες τις προκλήσεις. Όμως βλέπουμε ότι το πεδίο λύσεων διευρύνεται και είμαστε πεπεισμένοι ότι το έργο των επόμενων μηνών θα αποφέρει αποτελέσματα. Η Ευρώπη απλώς πρέπει να ανταποκριθεί σε όλους τους στόχους: απανθρακοποίηση, ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας», ανέφερε από την πλευρά του ο Όλα Καλένιους, Πρόεδρος της ACEA και CEO της Mercedes-Benz.

Η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία θέλει να χαλαρώσουν οι αυστηροί στόχοι που έχει θέσει η ΕΕ για την μείωση των εκπομπών ρύπων και ταυτόχρονα να μειωθεί το κόστος ενέργειας αλλά και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Με αυτά τα μέτρα η ACEA εκτιμά ότι τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα - ιδίως τα ηλεκτρικά - θα γίνουν προσιτά στους καταναλωτές.

