Ο Μαρκ Μάρκεθ της Ducati Corse έκανε τον ταχύτερο γύρο στις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές του MotoGP στο Μιζάνο.

Η δράσης στο Grand Prix Αγίου Μαρίνου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα MotoGP συνεχίστηκε με τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές. Ομάδες και αναβάτες είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να βελτιώσουν τις μοτοσικλέτες τους και να προετοιμαστούν για τη δύσκολη συνέχεια στην πίστα του Μιζάνο.

Από τις χρονομετρημένες ελεύθερες δοκιμές ορίστηκαν τα 10 εισιτήρια για το Q2 των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου.

Ο Μάρκεθ ανέλαβε δράση

Ταχύτερος στο απόγευμα της Παρασκευής στο GP Αγίου Μαρίνου του MotoGP ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός στο τέλος της διαδικασίας σημείωσε το 1:30,480 και έδειξε πως έχει αυτός το πάνω χέρι στο Μιζάνο. Πίσω του στη 2η θέση ήταν ο Μάρκο Μπετζέκι της Aprilia, o οποίος έδειξε ένα καλό πρόσωπο, ανταγωνιστικό και πλησίασε τον Μ. Μάρκεθ στα 0,147 δλ.

Στην 3η θέση ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι της VR46, ενώ μετά από δύο αγώνες, ο Πέκο Μπανάια προκρίθηκε από την Παρασκευή στο Q2 με την 4η θέση. Ο Άλεξ Μάρκεθ ήταν 5ος με μία ακόμη μοτοσικλέτα της Ducati.

Εξαιρετική εμφάνιση για την εργοστασιακή ομάδα της Honda, με τον Τζοάν Μιρ να είναι στην 6η θέση και τον Λούκα Μαρίνι στην 7η θέση. Ο Χόρχε Μαρτίν ήταν 8ος και ιδιαίτερα χαρούμενος με την απόδοσή του, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Πέδρο Ακόστα με KTM και Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο με VR46.

Από την πρώτη 10άδα απουσίαζε ο Φάμπιο Κουαρταραρό, ο οποίος ήταν 12ος, ενώ ούτε ο Μπραντ Μπίντερ κατάφερε να προκριθεί στο Q2.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:50 ώρα Ελλάδος με τις κατατακτήριες δοκιμές. Ο Αγώνας Σπριντ είναι προγραμματισμένος για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα