Με τον Ίσακ Χατζάρ να πραγματοποιεί μία εξαιρετική πρώτη σεζόν στη Formula 1, οι «ταύροι» βρίσκονται σε αδιέξοδο ενόψει 2026.

Οι επιδόσεις του Γιούκι Τσουνόντα στους εναπομείναντες αγώνες θα κρίνουν ενδεχομένως την καριέρα του στη Formula 1. O Ιάπωνας έχει δυσκολευτεί πολύ να εγκλιματιστεί στη Red Bull Racing, με την αυστριακή ομάδα να μην του δίνει όλα τα εφόδια ώστε να μπορέσει να βρει την αίσθηση που θέλει.

Από τον αγώνα της Ιαπωνίας μέχρι και της Ιταλίας, μόνο σε μία περίπτωση, αυτή του Σπα, το μονοθέσιο του Τσουνόντα ήταν ίδιο με του Φερστάπεν. Ο Ολλανδός πρωταθλητής, είχε πάντα τα νέα εξαρτήματα στην RB21 του σε αντίθεση τόσο με τον Ιάπωνα όσο και με τον Λίαμ Λόσον πιο πριν, κάτι το οποίο σημαίνει πως είχε πάντα ταχύτερο μονοθέσιο από τους teammate του. Το ίδιο ίσχυσε και στην Ιταλία που η σημαντική αναβάθμιση στο πάτωμα ήταν διαθέσιμη μόνο για τον Φερστάπεν, ο οποίος κατατρόπωσε τους οδηγούς της McLaren για να πάρει τη νίκη.

Η Red Bull θέλει να δει αντίδραση

Στη Μόντσα ο Τσουνόντα κατάφερε να περάσει στο Q3, όντας μόλις δύο δέκατα πιο αργός από τον Φερστάπεν σε Q1 και Q2. Ωστόσο, στον τελευταίο γύρο δεν κατάφερε να συνδέσει έναν ιδανικό γύρο και βρέθηκε 10ος στο grid. Στον αγώνα, σε αντίθεση με τον Ολλανδό που παρέμεινε στην κορυφή απέναντι στον Λάντο Νόρις, ο Τσουνόντα εγκλωβίστηκε σε μάχες στη μέση του grid, χωρίς καθαρό αέρα και εκτεθειμένος σε συμβάντα.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing στη Formula 1, Λοράν Μεκίς, δήλωσε πως η ομάδα χρειάζεται περισσότερα «καθαρά δείγματα» για να κρίνει τις επιδόσεις του Γιούκι Τσουνόντα, μετά από ακόμη έναν αγώνα όπου ο Ιάπωνας δεν κατάφερε να βαθμολογηθεί.

«Χρειαζόμαστε καθαρά δείγματα από τον Γιούκι, γιατί στην Ιταλία ήταν ένα κακό δείγμα. Είχαμε μια αναβάθμιση στη Μόντσα, στο πάτωμα, αλά μόνο στο μονοθέσιο του Μαξ. Ξέρετε πώς είναι: στους αγώνες μπροστά τα πράγματα είναι καθαρά, μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Εδώ, όμως, ήταν αδύνατο. Στο πρώτο stint ήταν μέσα στην κίνηση, δεύτερο με ζημιά στο μονοθέσιο. Αν κοιτάξω τους τελευταίους αγώνες, η εικόνα είναι παρόμοια. Έχουμε πιθανώς περισσότερη δουλειά να κάνουμε στον ρυθμό αγώνα παρά στις κατατακτήριες με τον Γιούκι. Γι’ αυτό και δίνουμε λίγο παραπάνω χρόνο», είπε.

Απόφαση μέχρι τον Οκτώβριο

Το χρονικό πλαίσιο για τις αποφάσεις είναι το τέλος Οκτωβρίου, όταν οι Μεκίς και Χέλμουτ Μάρκο θα πρέπει να έχουν κλείσει τα οδηγικά line-ups για Red Bull Racing και Racing Bulls ενόψει 2026. Το κλίμα πάντως δείχνει να ευνοεί τον Ίσακ Χατζάρ για προαγωγή στη Red Bull και τον νεαρό Άρβιντ Λίντμπλαντ για ντεμπούτο στη Racing Bulls.

Η σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων της Red Bull δεν είναι εύκολη, με την απαιτητική RB21 να διαφέρει σημαντικά από την πιο φιλική VCARB 02, γεγονός που σημαίνει ότι η δουλειά του Τσουνόντα είναι απλή: να πλησιάσει περισσότερο τον Φερστάπεν τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα.

«Ρυθμός στις κατατακτήριες, ρυθμός στον αγώνα: αυτά κοιτάμε, τόσο απλά. Ο αγώνας του Γιούκι είναι δύσκολο να αναλυθεί: κίνηση στο πρώτο stint, ζημιά στο δεύτερο. Αν δούμε όμως τις κατατακτήριες, ήταν ένα καλό Σαββατοκύριακο. Δύο δέκατα από τον Μαξ στο Q1 και Q2 και ο Μαξ δεν ήταν αργός αυτό το Σαββατοκύριακο. Στο Q3 η διαφορά ήταν μεγαλύτερη, αλλά μπήκε στο Q3 και μάλιστα ήταν πρώτος στην πίστα, κάτι που δεν βοήθησε. Στον ένα γύρο είδαμε ένα καλό δείγμα, στο ρυθμό αγώνα είδαμε κάτι το απογοητευτικό, όμως δεν είχαμε καθαρό αγώνα», ανέφερε ο Μεκίς.

