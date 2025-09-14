Σαν Σήμερα: Ο Φέτελ έκανε την έκπληξη στη «ναυμαχία» της Μόντσα (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Σύντομη αλλά άκρως περιεκτική και η σημερινή μας αναδρομή στα γεγονότα της ιστορίας. Στη Formula 1 θα θυμηθούμε πώς ο Σεμπάστιαν Φέτελ απέδειξε σε όλους πως πρόκειται για έναν οδηγό που θα κατακτούσε τα πάντα στο σπορ, ενώ θα μάθουμε πότε διεξήχθη ο πιο σύντομος (πλήρης) αγώνας στα χρονικά του θεσμού. Στο MotoGP έκανε ντεμπούτο πριν από 17 χρόνια η Ινδιανάπολη ενώ ο Βαλεντίνο Ρόσι πήρε άλλη μία νίκη μπροστά στους συμπατριώτες του.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 14/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1980, έναν χρόνο μετά τον πρώτο της μη-πρωταθληματικό αγώνα F1, η πίστα της Ίμολα φιλοξένησε για πρώτη φορά το επίσημο GP Ιταλίας, εξαιτίας της απουσίας της Μόντσα από το πρόγραμμα, λόγω εργασιών ανακαίνισης. Ο Νέλσον Πικέ της Brabham οδήγησε άνετα προς τη νίκη, με τους Άλαν Τζόουνς και Κάρλος Ρόιτμαν της Williams να τον πλαισιώνουν στο βάθρο. Ο αγώνας έμεινε επίσης στην ιστορία και για το μεγάλο ατύχημα του Gilles Villeneuve στον 6ο γύρο, στο οποίο ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Σαν σήμερα το 2001, ο Μίκα Χάκινεν ανακοίνωσε πως δεν θα αγωνιστεί στη Formula 1 για τη σεζόν του 2002, με τη θέση του στη McLaren να αναπληρώνεται από τον τότε ανερχόμενο και νεαρό συμπατριώτη του, Κίμι Ράικονεν. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής τελικά δεν επέστρεψε ποτέ στο σπορ, παρά τις προτάσεις που δέχτηκε από μεγάλες ομάδες. Μετά από μια καριέρα που τον είδε να αγωνίζεται για σχεδόν τρεις δεκαετίες, ξεκινώντας από τα καρτ το 1974 μόλις στην ηλικία των 5, ο «Ιπτάμενος Φινλανδός» αποφάσισε να αποσυρθεί ώστε να αφιερωθεί στην οικογένειά του.

Σαν σήμερα το 2003, ολοκληρώθηκε ο γρηγορότερος και πιο σύντομος πλήρης αγώνας στην ιστορία της F1. Συγκεκριμένα, το GP Ιταλίας στη Μόντσα είχε διάρκεια μόλις 1 ώρα και 14 λεπτά, με τον νικητή Μίκαελ Σουμάχερ να παίρνει την καρό σημαία έχοντας σημειώσει μέση ωριαία ταχύτητα κοντά στα 248 χλμ/ώρα. Η πρώτη πεντάδα της κατάταξης διατηρήθηκε αναλλοίωτη από την εκκίνηση έως τον τερματισμό, με τον Γερμανό πρωταθλητή της Ferrari να ακολουθείται στο βάθρο από τον Χουάν Πάμπλο Μοντόγια της Williams και τον Ρούμπενς Μπαρικέλο. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε ο Μαρκ Ζενέ στην έτερη Williams – ο Ισπανός δοκιμαστής επέστρεψε στο grid μετά από σχεδόν τρία χρόνια, αντικατέστησε τον τραυματία Ραλφ Σουμάχερ και τερμάτισε 5ος για το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του.

Σαν σήμερα το 2008, ο Σεμπάστιαν Φέτελ έγραψε ιστορία ως ο νεότερος νικητής αγώνα στη Formula 1, μετουσιώνοντας εντυπωσιακά την pole position σε νίκη στο GP Ιταλίας. Οδηγώντας για την Toro Rosso σε ηλικία μόλις 21 χρονών, ο Γερμανός έκανε αίσθηση στις βρόχινες καιρικές συνθήκες της Μόντσα και σημείωσε ένα άκρως αναπάντεχο αποτέλεσμα, όπως παράλληλα και την πρώτη νίκη στην F1 για μια ομάδα γνωστή σήμερα ως Scuderia AlphaTauri και παλαιότερα ως Minardi. Οι Χέικι Κοβαλάινεν και Ρόμπερτ Κουμπίτσα πλαισίωσαν τον Φέτελ στο βάθρο του διαχρονικού αυτού αγώνα, ενώ οι διεκδικητές του τίτλου Φελίπε Μάσα και Λιούις Χάμιλτον συμβιβάστηκαν με τις θέσεις 6 και 7 αντίστοιχα.

Σαν σήμερα, επίσης το 2008, γράφτηκε ιστορία στην Ινδιανάπολη καθώς φιλοξενήθηκε εκεί μεγάλος αγώνας μοτοσικλετών για πρώτη φορά μετά το 1909, την πρώτη χρονιά λειτουργίας της μυθικής αμερικανικής πίστας. Επρόκειτο για τον 14ο σταθμό της σεζόν του MotoGP, ο οποίος διεξήχθη σε αντίξοες συνθήκες λόγο του τυφώνα Ίκε που είχε πλήξει την περιοχή. Ο αγώνας τελείωσε πρόωρα κατά 7 γύρους, με τον Βαλεντίνο Ρόσι να αναδεικνύεται νικητής. Δεύτερος ήταν ο Νίκι Χέιντεν και τρίτος ο Χόρχε Λορένθο.

Σαν σήμερα το 2014, ο Βαλεντίνο Ρόσι θριάμβευσε στο Μιζάνο και επέστρεψε στις νίκες, μετά το GP Ολλανδίας της προηγούμενης χρονιάς. Μάλιστα, ο θρύλος του MotoGP σημείωσε έτσι την 107η νίκη της καριέρας του και έγινε ο πρώτος αναβάτης που συγκέντρωσε πάνω από 5.000 βαθμούς. Δεύτερος ήταν ο Χόρχε Λορένθο και τρίτος ο Ντάνι Πεντρόσα.

Φωτογραφίες: thebishf1/Χ