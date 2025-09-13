Σαν Σήμερα: Η τελευταία νίκη των Μπαρικέλο και Brawn GP στην F1 (vid)

Κάθε μέρα είναι ευκαιρία να κάνουμε «βουτιά» στην ιστορία της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Ταξίδι πίσω στο χρόνο έως 72 χρόνια θα κάνουμε στη σημερινή μας αναδρομή και θα μάθουμε αρχικά για την πρώτη νίκη του θρυλικού Χουάν Μανουέλ Φάντζιο στη Formula 1. Το κορυφαίο πρωτάθλημα σε τέσσερις τροχούς παραμένει εντός ιταλικού εδάφους και πέρα από τη Μόντσα, θα επισκεφθούμε για πρώτη φορά το Μουτζέλο. Στο MotoGP, θα θυμηθούμε δύο αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στην πίστα του Μιζάνο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 13/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1953, ο Χουάν Μανουέλ Φάντζιο σημείωσε την πρώτη από τις 9 νίκες της Maserati στην F1, κερδίζοντας στη Μόντσα της Ιταλίας πίσω από το τιμόνι μιας A6GCM. Δεύτερος ήταν ο Νίνο Φαρίνα και τρίτος ο Λουίτζι Βιλορέσι.

Σαν σήμερα το 1981, το Grand Prix Ιταλίας στιγματίστηκε από το μεγάλο ατύχημα του Τζον Ουάτσον στη δεύτερη στροφή Λέσμο και διεκόπη. Στον αγώνα κέρδισε ο Αλέν Προστ της Renault, με τον Γάλλο να θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο. Οι Άλαν Τζόουνς και Κάρλος Ρόιτμαν της Williams κατέλαβαν τις άλλες δύο θέσεις του βάθρου.

Σαν σήμερα το 1992, ο Άιρτον Σένα εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα στα υδραυλικά της ταχύτατης αντίπαλης Williams FW14B και κατέκτησε τη νίκη στο GP Ιταλίας. Ο Νάιτζελ Μάνσελ, ο οποίος μάλιστα είχε ανακοινώσει την ίδια μέρα την απόσυρσή του από την F1 στο τέλος της σεζόν, εκκίνησε από την pole position και άνοιξε εμφατικά τη διαφορά από πολύ νωρίς, αλλά τελικά το κιβώτιο ταχυτήτων τον πρόδωσε στον 41ο γύρο. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Μάρτιν Μπράντλ και Μίκαελ Σουμάχερ της Benetton.

Σαν σήμερα το 1998, η Ferrari έκανε το 1-2 στο «Ναό της Ταχύτητας» της Μόντσα στην F1 για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, χάρις στους Μίκαελ Σουμάχερ και Έντι Ιρβάιν. Ο Γερμανός είχε αρχικά κακή εκκίνηση από την pole position και έπεσε 5ος, με τη McLaren να βρίσκεται μπροστά με τους Μίκα Χάκινεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ωστόσο τα προβλήματα αξιοπιστίας έστειλαν τον Χάκινεν στην 4η θέση, ενώ ο Κούλθαρντ εγκατέλειψε. Τρίτος τερμάτισε ο Ραλφ Σουμάχερ της Williams.

Σαν σήμερα το 2008, ο Σεμπάστιαν Φέτελ σόκαρε τους πάντες και έγινε ο νεότερος τότε οδηγός της F1 που κατέκτησε pole position, στο GP Ιταλίας, με την ομάδα της Toro Rosso. Ο 21χρονος Γερμανός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη δυναμική του μέτριου μονοθεσίου του στη βροχή και σημείωσε εντελώς απροσδόκητα τον ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, με τον teammate του, Σεμπαστιέν Μπουρντέ να κατατάσσεται τέταρτος.

Σαν σήμερα το 2009, η Brawn GP κέρδισε το GP Ιταλίας της F1 και πήρε την τελευταία της νίκη και τερματισμό στο 1-2 στη σύντομη ιστορία της. Η ομάδα-πυροτέχνημα της σεζόν αξιοποίησε τη στρατηγική ενός pit stop στους Ρούμπενς Μπαρικέλο και Τζένσον Μπάτον, καταφέρνοντας έτσι να τους φέρει μπροστά από τον poleman, Λιούις Χάμιλτον που πραγματοποίησε δύο pit stop. Ωστόσο, στον τελευταίο γύρο ο Βρετανός έχασε τον έλεγχο της αργής τότε McLaren του και χτύπησε στον τοίχο. Έτσι, έκανε δώρο την 3η θέση στον Κίμι Ράικονεν της Ferrari.

Σαν σήμερα το 2014, έλαβε χώρα ο πρώτος αγώνας στην ιστορία της Formula E, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό πρωτάθλημα μονοθεσίων. Ο αγώνας αυτός πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο του Πεκίνου, και στιγματίστηκε από μια μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των δύο πρωτοπόρων, Νικολά Προστ και Νικ Χάιντφελντ, στην τελευταία στροφή του τελευταίου γύρου. Οι δύο οδηγοί εγκατέλειψαν, με τον Λούκας Ντι Γκράσι της Audi Sport Abt να γίνεται ο πρώτος νικητής στην ιστορία του συγκεκριμένου θεσμού.

Σαν σήμερα το 2015, η βροχή άλλαξε τη ροή του GP Αγίου Μαρίνου του MotoGP, φέρνοντας τα πάνω-κάτω. Αυτός που έκανε έγκαιρη αλλαγή μοτοσικλέτας ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ της Honda, ο οποίος κέρδισε τον αγώνα έπειτα από την ολιγωρία της Yamaha. Δεύτερος τερμάτισε ο Μπράντλεϊ Σμιθ και τρίτος ο Σκοτ Ρέντινγκ, ο οποίος ανέκαμψε από πτώση.

Σαν σήμερα το 2020, πραγματοποιήθηκε το πρώτο GP Τοσκάνης στην πίστα του Μουτζέλο. Οι οδηγοί προσέφεραν μαγικές εικόνες, ειδικά στις κατατακτήριες δοκιμές, με τα ταχύτατα τότε μονοθέσια να πιάνουν εξωπραγματικές ταχύτητες στις γρήγορες στροφές της πίστας. Νικητής είχε αναδειχθεί ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έπρεπε να προσπεράσει τον Βάλτερι Μπότας για την πρωτοπορία. Τρίτος τερμάτισε ο Άλεξ Άλμπον, στο πρώτο του βάθρο στη Formula 1.

Σαν σήμερα, επίσης το 2020, ο Φάμπιο Κουαρταραρό έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο του MotoGP, όταν διπλό του λάθος τον έβγαλε εκτός μάχης στο GP Αγ. Μαρίνου. Έτσι, ο Φράνκο Μορμπιντέλι έδειξε εντυπωσιακή ταχύτητα και πήρε την πρώτη του νίκη στο θεσμό. Δεύτερος ήταν ο Πέκο Μπανάια με μία ιδιωτική Ducati. ενώ ο Τζοάν Μιρ της Suzuki πήρε μια πολύτιμη 3η θέση για το πρωτάθλημα.

Φωτογραφίες: pff1/X