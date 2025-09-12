Η αυστριακή ομάδα έστειλε ένα μήνυμα ενόψει της μεγάλης αλλαγής κανονισμών της Formula 1, που ενδεχομένως να «θολώνει τα νερά» του ανταγωνισμού.

Η Red Bull Racing μπαίνει σε νέα εποχή το 2026, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία της θα κατασκευάσει δικό της κινητήρα Formula 1 μέσα από τη νέα μονάδα Red Bull Powertrains (RBPT), σε συνεργασία με τη Ford. Ο νέος επικεφαλής της ομάδας, Λοράν Μεκίς, τόνισε ότι το εγχείρημα είναι «όσο τρελό γίνεται» και κρατάει μικρό καλάθι για την επόμενη χρονιά.

Στις τάξεις της αυστριακής ομάδας πιστεύουν επίσης πως δεν πρόκειται να είναι στο επίπεδο άλλων κατασκευαστών.

Η Red Bull «χτίζει» το μέλλον της

Μιλώντας στο περιθώριο του GP Ιταλίας, ο Μεκίς συμφώνησε με τον επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, ο οποίος είχε χαρακτηρίσει την πρόκληση της Red Bull «σαν το να ανεβαίνεις το Έβερεστ»:

«Νομίζω ότι ο Τότο έχει δίκιο λέγοντας ότι είναι ένα Έβερεστ που πρέπει να σκαρφαλώσουμε. Είναι όσο τρελό γίνεται να πάρεις την απόφαση να κατασκευάσεις δική σου μονάδα ισχύος, όπως έκανε η Red Bull. Είναι μια τεράστια πρόκληση. Αυτό είναι το είδος της τρέλας που κάνει η Red Bull, και αυτό μας δίνει ενέργεια. Όμως δεν υποτιμάμε καθόλου το μέγεθος του εγχειρήματος. Οι άλλες ομάδες κατασκευάζουν κινητήρες για δεκαετίες, κάποιες για σχεδόν έναν αιώνα, οπότε θα ήταν ανόητο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε στο επίπεδο της Ferrari ή της Mercedes με το καλημέρα», ανέφερε ο Γάλλος.

Παρά τις δυσκολίες, ο Μεκίς υπογράμμισε ότι η Red Bull έχει θέσει το project στο υψηλότερο επίπεδο: «Το στήνουμε με τον τρόπο της Red Bull, με όσο ψηλότερες προσδοκίες γίνεται. Προχωράμε βήμα-βήμα, χτίζοντας όχι μόνο τον κινητήρα αλλά και την ομάδα γύρω από αυτόν: ανθρώπους, υποδομές, εξοπλισμό. Το 2025 και το 2026 θα είναι χρόνια με πολλή δουλειά και αμέτρητες άγρυπνες νύχτες για να φτάσουμε στο επίπεδο που πρέπει. Δεν θα βάλουμε στόχους σε αριθμούς – κανείς δεν μπορεί να το κάνει. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ξεκινάμε με ένα βουνό να ανεβούμε, όπως είπε ο Τότο».

Ιστορικό και πλαίσιο για το 2026

Η Red Bull Racing επέλεξε να προχωρήσει μόνη της μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τη Honda, η οποία από το 2026 θα συνεργάζεται αποκλειστικά με την Aston Martin. Ο Κρίστιαν Χόρνερ, λίγο πριν απομακρυνθεί από τον ρόλο του, είχε χαρακτηρίσει το πρόγραμμα ως «τη μεγαλύτερη τεχνική πρόκληση στην ιστορία της Red Bull».

Η Mercedes είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας σε εποχή μεγάλων κανονιστικών αλλαγών, καθώς μετά το 2014 κυριάρχησε με 8 συνεχόμενους τίτλους Κατασκευαστών και 7 Πρωταθλήματα Οδηγών με τους Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές, όλοι οι κατασκευαστές που ετοιμάζουν κινητήρες για το 2026 (σ.σ. Red Bull-Ford, Mercedes, Ferrari, Honda και Audi) έχουν συναντήσει τεχνικά προβλήματα. Μάλιστα, φημολογείται ότι ένας εξ αυτών δυσκολεύεται με τον τύπο καυσίμου που επέλεξε, ενώ άλλοι δύο βρίσκονται αρκετά πίσω σε σχέση με τους ταχύτερους στο κομμάτι της ανάπτυξης.

