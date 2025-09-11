MotoE: Dorna και FIM τραβούν την πρίζα από το ηλεκτρικό πρωτάθλημα του MotoGP

Η κατηγορία MotoE θα μπει σε «παύση» μετά το 2025, καθώς δεν κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων ούτε να συμβαδίσει με τις τάσεις της βιομηχανίας μοτοσικλέτας.

Η ανακοίνωση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στο paddock του Misano: το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoE θα σταματήσει στο τέλος της φετινής σεζόν. Η κατηγορία των αμιγώς ηλεκτρικών μοτοσικλετών, που γεννήθηκε το 2019 ως μια τολμηρή απόπειρα και απέκτησε παγκόσμιο status το 2023 με την είσοδο της Ducati ως αποκλειστικού προμηθευτή, δεν κατάφερε να ριζώσει στο κοινό του MotoGP.

Γιατί αποτυγχάνει το πείραμα

Η Dorna και η FIM εξήγησαν ότι η MotoE δεν βρήκε την ανταπόκριση που περίμεναν, ενώ και η ίδια η βιομηχανία μοτοσικλέτας δεν στήριξε επαρκώς την εξέλιξη των ηλεκτρικών superbikes. Αντίθετα, οι κατασκευαστές επενδύουν σήμερα σε πιο αποδοτικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης με χρήση συνθετικών καυσίμων. Μάλιστα, από το 2027 όλα τα καύσιμα στο MotoGP θα είναι 100% μη-ορυκτά, δείχνοντας τη νέα κατεύθυνση.

Ένα κεφάλαιο που άφησε ιστορία

Παρά την απογοήτευση, η MotoE πρόσφερε δυνατές στιγμές: θεαματικούς αγώνες, πρωταθλητές που ξεχώρισαν και τεχνολογικές καινοτομίες που έδειξαν ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να σταθεί και στον κόσμο των αγώνων. Όμως η πυρκαγιά του 2019 που κατέστρεψε τις μοτοσικλέτες, οι περιορισμένες επιδόσεις και το περιορισμένο ενδιαφέρον των φιλάθλων δεν άφησαν την κατηγορία να απογειωθεί.

Τι ακολουθεί

Ο πρόεδρος της FIM, Χόρχε Βιέγκας, παραδέχθηκε ότι «παρά τις προσπάθειες δεν φτάσαμε τους στόχους μας», ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Dorna, Καρμέλο Εθπελέτα, ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα. Η πόρτα, πάντως, δεν κλείνει οριστικά: η Dorna άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής της MotoE στο μέλλον, αν οι συνθήκες και η τεχνολογία ωριμάσουν.

Στο μεταξύ, το 2026 θα κάνει πρεμιέρα μια νέα υποστηρικτική κατηγορία, το Harley-Davidson Bagger World Cup, που θα φέρει πολύ διαφορετικό χαρακτήρα αλλά το ίδιο πνεύμα καινοτομίας.