Ο ρυθμός της RB21 κατατρόπωσε την MCL39 στο «ναό της ταχύτητας» και αυτό προκάλεσε πολλά ερωτήματα στην ομάδα του Ουόκινγκ.

Ο Μαξ Φερστάπεν όχι μόνο κατέκτησε την pole position με ρεκόρ πίστας στο Grand Prix Ιταλίας, αλλά κατάφερε να πάρει μία σπουδαία και άνετη νίκη. Ο Ολλανδός κέρδισε με διαφορά 20 δευτερολέπτων από τους οδηγούς της McLaren Racing θυμίζοντας εποχές 2023.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά στο 2025 που η McLaren Racing έχασε καθαρά από τη Red Bull Racing, με την αυστριακή ομάδα να έχει το ταχύτερο μονοθέσιο με διαφορά στη Μόντσα.

Η McLaren έχει πολλά να μάθει από την Ιταλία

Ο επικεφαλής της McLaren, Αντρέα Στέλα, παραδέχθηκε ότι η ομάδα του οφείλει να αναλύσει σε βάθος τους λόγους που βρέθηκε πίσω από τη Red Bull στο GP Ιταλίας στη Μόντσα. Ο Ιταλός εξήγησε ότι οι μεγάλες ευθείες και την ανάγκη για αποδοτικό αεροδυναμικό πακέτο, ανέδειξε τις αδυναμίες της McLaren:

«Όπως είπα και χθες, μπορεί να υπάρχουν τεχνικοί λόγοι για το αποτέλεσμα. Κάθε φορά που η Red Bull επιλέγει χαμηλό επίπεδο drag, με μικρές πίσω πτέρυγες, φαίνεται να διατηρεί υψηλή αεροδυναμική απόδοση. Εμείς σχεδιάζουμε το μονοθέσιο σε διαφορετικό πλαίσιο, κάτι που παρατηρήθηκε και πέρυσι. Αυτό για μας είναι ένα θεμελιώδες μάθημα: δεν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί μόνο σε ορισμένες κατηγορίες πίστας, αλλά σε όλες», είπε.

Η διαφορά ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο

Η McLaren είχε κυριαρχήσει στο Ζάντβορτ, όντας σχεδόν ένα δευτερόλεπτο ταχύτερη ανά γύρο από τον ανταγωνισμό. Έτσι, η εικόνα στη Μόντσα αποτέλεσε έκπληξη ακόμη και για τον Στέλα.

«Πρέπει να παραδεχθώ ότι περιμέναμε να μην είμαστε τόσο κυρίαρχοι όσο σε Ουγγαρία και Ζάντβορτ. Αλλά δεν περιμέναμε να έχουμε τέτοια διαφορά από τους αντιπάλους μας. Υπολογίζαμε ότι θα είμαστε τουλάχιστον το ίδιο γρήγοροι με τους άλλους. Όμως, το Σάββατο η Red Bull ήταν δύο δέκατα ταχύτερη από εμάς και στον αγώνα ίσως και παραπάνω, αν σκεφτούμε πόσο εύκολα ο Φερστάπεν πέρασε τον Λάντο και πόσο άνοιγε τη διαφορά στο πρώτο stint», πρόσθεσε.

