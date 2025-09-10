Με την Ypsilon Rally2 η ιταλική μάρκα θα αναμετρηθεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα ράλλυ.

Οι παλαιότεροι θα θυμούνται τον Μίκι Μπιαζιόν να θριαμβεύει στο WRC και το Ράλλυ Ακρόπολις με την Lancia Delta, στα τέλη της δεκαετίας του ΄80. Η ιταλική εταιρεία είναι ο κατασκευαστής με τους περισσότερους τίτλους στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ: 10, εκ των οποίων οι έξι συνεχόμενοι (από το 1987 έως και το 1992).

H Lancia επέστρεψε πρόσφατα στα ράλλυ - αρχικά από το ιταλικό πρωτάθλημα με την Ypsilon Rally 4 HF - και τώρα ανακοίνωσε το επόμενο βήμα.

«Η νέα Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale κάνει ντεμπούτο, φέρνοντας το θρυλικό πνεύμα των νικών της Lancia στον μηχανοκίνητο αθλητισμό του σήμερα», αναφέρεται στην λιτή ανακοίνωση, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφίες και ένα βίντεο του αυτοκινήτου.

Σε ποια κατηγορία του WRC θα λάβει μέρος η Lancia

Αυτή τη στιγμή τα αυτοκίνητα Rally2 συνθέτουν τη δεύτερη κατηγορία των αγώνων WRC, πίσω από την κορυφαία Rally1. Καθώς όμως τα Rally1 έχουν υψηλό κόστος για τους κατασκευαστές, ενδέχεται από το 2027 να καταργηθούν και τα αυτοκίνητα Rally2 να αναβαθμιστούν στην κορυφαία κατηγορία με ισχύ αρκετά άνω των 300 ίππων.

Απέναντί της η Lancia θα βρει τις Toyota, Ford, Skoda, Citroen και ενδεχομένως τη Hyundai.