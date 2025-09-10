Ένας Βρετανός οδηγός είναι αντιμέτωπος με μία πολύ σκληρή ποινή που με βάση τις τιμωρίες που δέχθηκε θα είναι πέρα για πέρα άδικη.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν της Haas βρίσκεται πλέον πιο κοντά από κάθε άλλον οδηγό σε ενδεχόμενη ποινή αποκλεισμού από αγώνα της Formula 1, μετά το συμβάν που είχε με τον Κάρλος Σάινθ της Williams στο Grand Prix Ιταλίας.

Ο νεαρός rookie οδηγός τιμωρήθηκε με 10 δευτερόλεπτα ποινή και δύο βαθμούς στην αγωνιστική του άδεια, έπειτα από σύγκρουση με τον Σάινθ στο σικέιν Ρότζια της πίστας της Μόντσα, ενώ οι δύο μάχονταν για θέση.

Και οι δύο οδηγοί έκαναν τετ-α-κε, ωστόσο κατάφεραν να συνεχίσουν τον αγώνα. Οι αγωνοδίκες έκριναν τον Μπέρμαν υπεύθυνο. Τόσο για τον ίδια όσο και για πολλούς άλλους όπως ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής, Νίκο Ρόσμπεργκ η ποινή ήταν άδικη.

Η αμφιλεγόμενη απόφαση των αγωνοδικών

Στην ανακοίνωσή τους οι αγωνοδίκες ουσιαστικά κατηγόρησαν τον Μπέρμαν επειδή τόλμησε να υπερασπιστεί τη θέση του:

«Το μονοθέσιο 55 (Σάινθ) προσπάθησε να προσπεράσει το μονοθέσιο 87 (Μπέρμαν) από την εξωτερική στην στροφή 4 και είχε τον εμπρός άξονά του μπροστά από τον εμπρός άξονα του 87 στο apex, κερδίζοντας έτσι το δικαίωμα της αγωνιστικής γραμμής. Ο οδηγός του 87 υπερασπίστηκε την θέση του από την εσωτερική αντί να παραχωρήσει και προκάλεσε τη σύγκρουση. Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν ότι ο Μπέρμαν είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνος και εφαρμόζεται η τυπική ποινή για τέτοια περιστατικά».

Στο όριο των 12 βαθμών – Κίνδυνος αποκλεισμού

Αν και η ποινή δεν άλλαξε το τελικό αποτέλεσμα του Βρετανού, που τερμάτισε 12ος, οι δύο επιπλέον βαθμοί έχουν μεγάλη σημασία.

Ο 20χρονος Μπέρμαν έφτασε πλέον στους 10 βαθμούς ποινής στη superlicence του. Με δεδομένο ότι στους 12 βαθμούς επιβάλλεται αυτόματος αποκλεισμός για τον επόμενο αγώνα, ο rookie της Haas βρίσκεται σε εξαιρετικά λεπτή θέση.

Δύο ακόμη βαθμοί που πλέον πρέπει να θεωρούνται άδικοι δόθηκαν στο GP Μονακό για αντικανονική προσπέραση υπό καθεστώς κόκκινης σημαίας (πάνω βίντεο). Ο Μπέρμαν ήταν σε γρήγορο γύρο και δεν πρόλαβε λόγω διαφοράς ταχύτητας με το άλλο μονοθέσιο να επιβραδύνει έγκαιρα, όμως οι αγωνοδίκες τον τιμώρησαν. Το ίδιο περιστατικό συνέβη στο FP1 του GP Ιταλίας με τον Σαρλ Λεκλέρ να κάνει ακριβώς το ίδιο με τον Βρετανό της Haas (κάτω βίντεο), όμως όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε αλλά το συμβάν δεν εξετάστηκε καθόλου από τους αγωνοδίκες.

⏪ Charles Leclerc overtaking under the red flag was looked at by the stewards but no further action will be taken #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/pmskF4xowk — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Την περασμένη σεζόν, ο Κέβιν Μάγκνουσεν έγινε ο πρώτος οδηγός που έφτασε σε αυτό το όριο και έχασε το GP του Αζερμπαϊτζάν, με τον Μπέρμαν τότε να παίρνει τη θέση του ως αντικαταστάτης.

Ο νεαρός Βρετανός θα πρέπει να είναι προσεκτικός στους επόμενους αγώνες, αφού οι πρώτοι βαθμοί ποινής που έχει δεχθεί δεν πρόκειται να διαγραφούν πριν τις 3 Νοεμβρίου, λίγες μέρες πριν το GP Βραζιλίας στο Σάο Πάολο.

Πού έχει μαζέψει βαθμούς ο Μπέρμαν