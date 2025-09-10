Ο αγώνας της Formula 1 στη Μόντσα απέδειξε για μία ακόμη φορά πως τίποτα δεν είναι δεδομένο στην τωρινή εποχή κανονισμών του σπορ.

Ο Μαξ Φερστάπεν κυριάρχησε απόλυτα στο Grand Prix Ιταλίας, κερδίζοντας για πρώτη φορά μετά την Ίμολα τον Μάιο. Ο χρόνος του, 1 ώρα, 13 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα κατέστησε τον αγώνα τον ταχύτερο στην ιστορία της F1.

Μάλιστα, η επίδοσή του ήρθε να συμπληρώσει το ρεκόρ του προηγούμενου Σαββάτου, όταν σημείωσε τον ταχύτερο γύρο όλων των εποχών σε μέση ταχύτητα, εξασφαλίζοντας την pole position.

Ο αγώνας αυτός επιβεβαίωσε την απρόβλεπτη φύση της Formula 1.

Η μεγάλη ανατροπή της Red Bull

Δύο μόλις Grand Prix πριν, στην Ουγγαρία, ο Φερστάπεν είχε τερματίσει 9ος, πάνω από ένα λεπτό πίσω από τον νικητή Λάντο Νόρις, ως ο τελευταίος οδηγός που δεν είχε φάει γύρο. Η εικόνα στη Μόντσα ήταν τελείως διαφορετική, γεγονός που ξάφνιασε ακόμη και τους αντιπάλους του.

Ο οδηγός της Mercedes-AMG, Τζορτζ Ράσελ, έσπευσε να τονίσει τις τεράστιες εναλλαγές στη δυναμική των μονοθεσίων από αγώνα σε αγώνα.

«Δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς ο Φερστάπεν μπορεί να είναι 40 δευτερόλεπτα μακριά από τη νίκη στο Μπαχρέιν, και μετά να κερδίζει με 20 δευτερόλεπτα διαφορά εδώ και στην Ίμολα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στους επόμενους αγώνες. Ελπίζω ότι θα μπορούμε να παλεύουμε πιο συχνά για βάθρα. Η Ferrari έχει κάνει βήμα προόδου σε σχέση με την αρχή της σεζόν, οπότε δεν είναι εύκολο», είπε στο Sky Sports.

Ο Ράσελ έχει ζήσει κι αυτός μια ανάλογη εμπειρία, μιας και κέρδισε στο GP Καναδά τον Ιούνιο κι έκτοτε έχει ανέβει μόλις μία φορά στο βάθρο και δυσκολεύεται να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα.

Η μάχη του Ράσελ στη Μόντσα

Ο Ράσελ τερμάτισε πέμπτος, σε έναν αγώνα χωρίς πολλές συγκινήσεις για τον ίδιο, καθώς δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, ούτε να δεχθεί ουσιαστική πίεση από πίσω.

Το αποτέλεσμα πάντως άφησε πικρία, αφού οι ελπίδες για καλύτερη θέση είχαν ενισχυθεί από την πολύ καλή του εμφάνιση στις κατατακτήριες. Ο Βρετανός είχε μάλιστα σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στο Q1 του Σαββάτου, όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

