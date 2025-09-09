Ο Βόλφ μίλησε ανοιχτά μετά το Grand Prix Ιταλίας, ζητώντας «καθαρά Σαββατοκύριακα» από τον νεαρό Ιταλό.

Το πρώτο δημόσιο «καμπανάκι» από τη Mercedes ήρθε τελικά στην πιο ακατάλληλη στιγμή για τον Κίμι Αντονέλι, μπροστά στο κοινό της Μόντσα. Ο νεαρός Ιταλός, που είχε ήδη πίσω του ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο στο Ζάντβορτ, υπέπεσε ξανά σε λάθη: έξοδος στις ελεύθερες δοκιμές, χαμένο έδαφος στην εκκίνηση και τελικά μια ποινή πέντε δευτερολέπτων, που τον έριξε στην 9η θέση στον αγώνα.

Ο Τότο Βολφ, μέχρι σήμερα ο πιο σθεναρός υπερασπιστής του 18χρονου οδηγού, δεν μάσησε τα λόγια του: «Ήταν ένα υποτονικό Σαββατοκύριακο. Δεν αλλάζει τίποτα στην εμπιστοσύνη μου στο ταλέντο του, αλλά δεν μπορείς να βάζεις το μονοθέσιο στα χαλίκια και να περιμένεις να βρίσκεσαι ψηλά. Όλος ο αγώνας ήταν απογοητευτικός».

Ο ίδιος ο Αντονέλι παραδέχτηκε ότι η έξοδος της Παρασκευής του στέρησε κρίσιμα δεδομένα για τον αγώνα, κάτι που τον άφησε απροετοίμαστο. Στη Mercedes θεωρούν επίσης ότι η «συγκράτηση» που έδειξε στη μάχη με τον Πιερ Γκασλί ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης με τον Σαρλ Λεκλέρ στην Ολλανδία: ένα ψυχολογικό βάρος, που ο οδηγός κουβαλά από Σαββατοκύριακο σε Σαββατοκύριακο. Ο Βολφ ήταν σαφής: «Πρέπει να τον απελευθερώσουμε από αυτό το βάρος. Είναι σπουδαίος οδηγός, αλλά χρειάζεται καθαρά τριήμερα για να το δείξει».

Στήριξη με όρους

Παρά την αυστηρή κριτική, το μήνυμα από τη Mercedes δεν είναι εγκατάλειψη αλλά στήριξη υπό προϋποθέσεις. Ο Βολφ και οι μηχανικοί του προσπαθούν να περάσουν στον Αντονέλι ότι τα λάθη είναι μέρος της μάθησης, αλλά δεν πρέπει να γίνονται εμπόδιο στη μετέπειτα απόδοση. Όσο η μάχη στο πρωτάθλημα Κατασκευαστών με τη Ferrari κλιμακώνεται, η ομάδα χρειάζεται και τα δύο μονοθέσια να φέρνουν βαθμούς.

Το ταλέντο του νεαρού δεν αμφισβητείται, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι η ωρίμανσή του. Στη Μόντσα φάνηκε η πίεση που κουβαλά, όμως στη Mercedes ελπίζουν ότι η αυτοπεποίθηση και η στήριξη θα μετατραπούν σύντομα σε σταθερές εμφανίσεις. Γιατί αν κάτι ξεκαθάρισε ο Βολφ, είναι ότι η πίστωση χρόνου δεν μπορεί να είναι ανεξάντλητη.