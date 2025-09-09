Ο Τζον Έλκαν θα κάνει κοινωνική εργασία για να κλείσει υπόθεση φοροδιαφυγής

Ο πρόεδρος της Stellantis και της Ferrari, μαζί με τα αδέλφια του, κατέβαλαν 183 εκατ. ευρώ για τη διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων από την κληρονομιά της γιαγιάς τους.

Ο Τζον Έλκαν, πρόεδρος της Stellantis και της Ferrari, συμφώνησε να εκτίσει έναν χρόνο κοινωνικής εργασίας και να καταβάλει, μαζί με τα αδέλφια του, το ποσό των 183 εκατομμυρίων ευρώ για να κλείσει μια πολύκροτη υπόθεση φοροδιαφυγής. Η συμφωνία, που έγινε δεκτή από τους εισαγγελείς του Τορίνο και αναμένεται να επικυρωθεί από δικαστή, βάζει τέλος σε μια ποινική έρευνα που αφορούσε τη φορολόγηση της κληρονομιάς της γιαγιάς τους, Μαρέλα Καρατσόλο, συζύγου του εμβληματικού Τζιάνι Ανιέλι.

Σύμφωνα με τους όρους, ο Έλκαν θα προτείνει ο ίδιος σε ποιον φορέα θα εκτίσει την κοινωνική εργασία του, με επιλογές που περιλαμβάνουν κέντρα υποστήριξης ηλικιωμένων ή δομές απεξάρτησης. Η συμφωνία τύπου plea bargain στην Ιταλία δεν ισοδυναμεί με παραδοχή ενοχής, αλλά αποτελεί τρόπο για να κλείσουν οριστικά οι ποινικές εκκρεμότητες. Οι εισαγγελείς ζήτησαν επίσης την παύση της δίωξης για τα αδέλφια του, Λάπο και Τζινεβρα.

Η υπόθεση σχετίζεται με την περιουσία της Μαρέλα Καρατσόλο, η οποία εκτιμάται ότι ανερχόταν σε περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ. Οι αρχές κατηγόρησαν τα μέλη της οικογένειας ότι απέφυγαν να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο κληρονομιάς. Το 2024, στο πλαίσιο των ερευνών, είχαν κατασχεθεί προσωρινά χρήματα και περιουσιακά στοιχεία ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Υπάρχει και συνέχεια

Παράλληλα με τις φορολογικές και ποινικές διαδικασίες, συνεχίζεται και μια ξεχωριστή αστική διαμάχη. Η μητέρα των τριών αδελφών, Μαργκερίτα Ανιέλι, αμφισβητεί συμφωνίες που είχε υπογράψει το 2004 μετά τον θάνατο του πατέρα της, Τζιάνι Ανιέλι, και διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο για τα πέντε παιδιά της από τον δεύτερο γάμο της. Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι η εξέλιξη στο φορολογικό σκέλος ενισχύει τη θέση της στο αστικό δικαστήριο.

Η υπόθεση, που για χρόνια τροφοδοτεί τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, δείχνει τις βαθιές ρωγμές στην πιο γνωστή βιομηχανική δυναστεία της χώρας. Για τον Τζον Έλκαν, πάντως, που ηγείται της Stellantis και της Ferrari, η συμφωνία αυτή κλείνει μια επώδυνη σελίδα. Το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί σε ποιον κοινωνικό φορέα θα εκτίσει τον έναν χρόνο εργασίας που συμφώνησε, σε μια περίοδο που η δημόσια εικόνα του ως επιχειρηματικού ηγέτη παραμένει υπό το μικροσκόπιο.