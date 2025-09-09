Για την αυστριακή ομάδα η νίκη στο Grand Prix Ιταλίας της Formula 1 δεν ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη όσο η επίδραση που είχε η νέα προσέγγιση στο τριήμερο.

Η Red Bull Racing επέστρεψε δυναμικά στις καλές εμφανίσεις, με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά μια εμφατική νίκη στο Grand Prix Ιταλίας στη Μόντσα.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πανηγύρισε την τρίτη του φετινή νίκη, ξεκινώντας από την pole position και επικρατώντας με σχεδόν 20 δευτερόλεπτα διαφορά. Η κυριαρχία του υπογραμμίστηκε από το γεγονός ότι σημείωσε τον ταχύτερο γύρο σε μέση ταχύτητα στην ιστορία της F1, ενώ ο αγώνας καταγράφηκε ως ο ταχύτερος όλων των εποχών.

Ήταν η πρώτη νίκη του Φερστάπεν μετά τον Μάιο, αλλά και η πρώτη για τον Μεκίς αφότου αντικατέστησε τον Κρίστιαν Χόρνερ στην ηγεσία της ομάδας του Μίλτον Κινς.

Η αλλαγή νοοτροπίας στη Red Bull

Η βασική διαφορά του Μεκίς σε σχέση με τον Χόρνερ είναι το ισχυρό τεχνικό του υπόβαθρο, έχοντας εργαστεί σε καίριες θέσεις σε διάφορες ομάδες, μεταξύ των οποίων και η Ferrari.

Ο Χέλμουτ Μάρκο, αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, αποκάλυψε ότι η ομάδα αλλάζει φιλοσοφία, λαμβάνοντας πλέον πολύ σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις του Φερστάπεν για το στήσιμο του μονοθεσίου.

«Η διαφορά είναι ότι η προετοιμασία ενός αγωνιστικού τριημέρου έχει αλλάξει. Ο Λοράν είναι εξαιρετικός μηχανικός. Η λογική είναι να παίρνουμε ό,τι μας δείχνει η προσομοίωση, αλλά να το συνδυάζουμε με την εμπειρία του Μαξ και των μηχανικών μας. Έτσι φτιάχνουμε ένα πιο προβλέψιμο και πιο οδηγίσιμο μονοθέσιο. Η βάση είναι η ίδια με πριν, απλώς οι αναβαθμίσεις αποδίδουν. Αλλά διαφορά 20 δευτερολέπτων από τη McLaren δεν την περίμενα. Ολόκληρη η τεχνική ομάδα είναι πιο ανοιχτή τώρα, συζητάει, δεν ακολουθεί τυφλά τα δεδομένα της προσομοίωσης», είπε ο Μάρκο.

Φερστάπεν: «Οι σωστές ερωτήσεις έφεραν την πρόοδο»

Ο Ολλανδός πρωταθλητής εξήγησε ότι η συνεισφορά του Μεκιές ήταν καθοριστική στη βελτίωση της ομάδας:

«Μέχρι τώρα κάναμε πολλές ακραίες αλλαγές στο στήσιμο, κάτι που έδειχνε πως δεν ελέγχαμε την κατάσταση. Δεν ξέραμε ακριβώς τι να κάνουμε. Με τον Λοράν, που έχει τεχνικό υπόβαθρο, τίθενται οι σωστές ερωτήσεις, ερωτήσεις κοινής λογικής, και αυτό λειτουργεί πολύ καλά. Δοκιμάζεις πράγματα και τελικά βρίσκεις μια κατεύθυνση. Το ένιωσα ήδη στο Ζάντβορτ ότι κάναμε ένα βήμα μπροστά και εδώ στη Μόντσα ένα ακόμη», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής.

