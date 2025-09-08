Σαν Σήμερα: Η παρθενική νίκη του Λεκλέρ στη Μόντσα (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1, είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ας δούμε τις κυριότερες της ημέρας.

Το μονοπώλιο στο σημερινό ταξίδι μας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχει η Formula 1 και το Grand Prix Ιταλίας. Η θρυλική πίστα της Μόντσα φιλοξένησε επτά Grand Prix Σαν Σήμερα από το 1963 έως το 2019 με κορυφαίους οδηγούς να μάχονται και να κατακτούν νίκες και πρωταθλήματα.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 8/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1963, ο αείμνηστος Τζιμ Κλαρκ κέρδισε στη Μόντσα για το GP Ιταλίας, εξασφαλίζοντας τον πρώτο του τίτλο στην F1 με τρεις αγώνες να απομένουν. Ο Βρετανός μονομάχησε ρόδα-με-ρόδα με πολύ ισχυρότερα μονοθέσια, εκμεταλλευόμενος στο έπακρο την τεχνική του slipstream. Οι Γκρέιαμ Χιλ, Τζον Σέρτις και Νταν Γκέρνι είχαν επίσης προηγηθεί αλλά εγκατέλειψαν, αφήνοντας έτσι τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή ελεύθερο να καταγράψει το ένα ρεκόρ πίστας μετά το άλλο και να ξεπεράσει την BRM του Ρίτσι Γκίνθερ για 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Ο Κλαρκ γιόρτασε δίνοντας το τρόπαιό του στον Κόλιν Τσάπμαν και κάνοντας έναν γύρο θριάμβου στην ιστορική πίστα, μαζί με τον επικεφαλής της Lotus και τον πρωτάρη Μάικ Σπενς.

Today we remember the great Colin Chapman 🇬🇧



The Team Lotus founder died #OnThisDay 35 years ago



72 #F1 wins as Lotus team boss



7 Constructors' titles



6 Drivers' titles



📸 With Jim Clark, Monza, 1963 pic.twitter.com/BcUsO3NC2N December 16, 2017

Σαν σήμερα το 1968, ο 100ος αγώνας του δημοφιλούς Γκρέιαμ Χιλ στην F1 σημειώθηκε στο GP Ιταλίας της Μόντσα και είχε άδοξο τέλος. Ο Βρετανός της Lotus είχε εκκινήσει 5ος αλλά έμεινε εκτός μετά από μόλις 10 γύρους, καθώς έσπασε το μπουλόνι ενός πίσω τροχού του. Επίσης, ο Τζον Σέρτις είχε σημειώσει την πρώτη pole position στην ιστορία της Honda και υπήρξε πρωτοπόρος στο αρχικό σκέλος του αγώνα, μαζί με τους Μπρους ΜακΛάρεν και Τζάκι Στιούαρτ. Ωστόσο, όπως ο Χιλ, έτσι και αυτοί οι τρεις δεν τερμάτισαν με τη νίκη να καταλήγει επομένως στον Ντένι Χιουλμ.

Σαν σήμερα το 1974, ο αείμνηστος Ρόνι Πέτερσον κέρδισε το GP Ιταλίας με μια Lotus 72E, ξεπερνώντας οριακά την McLaren του Έμερσον Φιτιπάλντι για μόλις 0,8 δευτερόλεπτα. Ο Τζόντι Σέκτερ έκλεισε το βάθρο για την Tyrrell, ενώ η Ferrari βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να μην τερματίσει με κανένα μονοθέσιό της.

Σαν σήμερα το 1985, η νίκη για το GP Ιταλίας κατέληξε στη McLaren MP4/2B του Αλέν Προστ, ο οποίος σημείωσε την πέμπτη και τελευταία του νίκη στη σεζόν καθώς όδευε προς τον πρώτο από τους τέσσερις τίτλους του στη Formula 1. Ο Γάλλος μονομαχούσε με την Williams του Κέκε Ρόσμπεργκ για την πρωτοπορία, μέχρι που έμεινε χωρίς αντίπαλο ύστερα από την αστοχία στον κινητήρα του Φινλανδού. Τερμάτισε σχεδόν 52 δευτερόλεπτα μπροστά από την αναξιόπιστη Brabham BT54 του Νέλσον Πικέ και τρίτος κατέληξε ο Άιρτον Σένα με μια Lotus 97T.

Σαν σήμερα το 1991, ο Νάιτζελ Μάνσελ έγινε ο πρώτος Βρετανός που κέρδισε στη Μόντσα για το GP Ιταλίας της F1, 20 χρόνια μετά την επική νίκη του Πίτερ Γκέθιν. Ο οδηγός της Williams, έχοντας βρεθεί δεύτερος μετά την εγκατάλειψη του Ρικάρντο Πατρέζε στα μισά του αγώνα, προσπέρασε τον Άιρτον Σένα στα φρένα για το σικέιν Ασκάρι στον 34ο γύρο και έκτοτε δεν απειλήθηκε, αφήνοντας τον Βραζιλιάνο της McLaren να κλείσει το βάθρο μαζί με τον Αλέν Προστ.

Σαν σήμερα το 1996, ο Μίκαελ Σουμάχερ επικράτησε στο GP Ιταλίας και προσέφερε αμέτρητη χαρά στους τιφόζι, καταγράφοντας την πρώτη νίκη της Ferrari στη Μόντσα μετά το ανέλπιστο 1-2 της ομάδας το 1988. Ο Ζαν Αλεζί της Benetton είχε αρχικά εκκινήσει καταπληκτικά από την 6η θέση για να τεθεί επικεφαλής, μέχρι που έδωσε την πρωτοπορία στον Ντέιμον Χιλ έπειτα από λάθος στις στροφές Λέσμο. Ο Βρετανός της Williams είχε θέσει τις βάσεις για μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά τελικά χτύπησε τις μπαριέρες κατά την είσοδό του για το πρώτο σικέιν στον 6ο γύρο και εγκατέλειψε λόγω σπασμένης ανάρτησης. Ο Αλεζί κράτησε τα ηνία του αγώνα μέχρι τη φάση των pit stops, όπου προσπεράστηκε από τον Σουμάχερ και τον πλαισίωσε έτσι στο βάθρο μαζί με τον Μίκα Χάκινεν της McLaren.

Σαν σήμερα το 2013, ο Σεμπάστιαν Φέτελ κέρδισε εύκολα στη Μόντσα για το GP Ιταλίας, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Μαρκ Ουέμπερ να τον ακολουθούν στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 2019, το GP Ιταλίας της F1 αποτέλεσε το πεδίο μιας φανταστικής μάχης για τη νίκη ανάμεσα στον Σαρλ Λεκλέρ και τους οδηγούς της Mercedes. Ο νεαρός Μονεγάσκος της Scuderia Ferrari, ακόμη… φρέσκος από την παρθενική του νίκη στο Βέλγιο μία εβδομάδα νωρίτερα, εκκίνησε από την pole position και έδειχνε να ελέγχει τον αγώνα ακόμη και μετά την φάση των pit-stops. Ωστόσο χρειάστηκε να αμυνθεί (με αμφιλεγόμενο τρόπο) από τις επιθέσεις του Λιούις Χάμιλτον, ωθώντας τον μάλιστα εκτός πίστας στο σικέιν Ρότζια στον 23ο γύρο δίχως όμως να δεχθεί ποινή. Η τελική ταχύτητα της Ferrari ήταν τέτοια που δεν επέτρεψε στον Βρετανό και στον Βάλτερι Μπότας να τον απειλήσουν για τη νίκη. Ο Λεκλέρ σημείωσε την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και πρώτη για την Ferrari στη Μόντσα μετά το 2010 ξεσηκώνοντας τους Ιταλούς στις εξέδρες.

Φωτογραφίες: f1/Χ