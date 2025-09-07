F1 - Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων
Διακοπή μίας εβδομάδας πριν το επόμενο Grand Prix στο πρωτάθλημα της Formula 1.
Ο αγώνας στην Μόντσα ολοκληρώθηκε με νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πανηγύρισε για τρίτη φορά φέτος. Στο πρόγραμμα της Formula 1 ακολουθεί διάλειμμα μίας εβδομάδας πριν το επόμενο Grand Prix, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.
Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι και τον Οκτώβριο
GP Αζερμπαϊτζάν
19-21 Σεπτεμβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 14:00
GP Σιγκαπούρης
3-5 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00
GP ΗΠΑ (Όστιν)*
17-19 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00
GP Μεξικού
24-26 Οκτωβρίου
Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00
*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ