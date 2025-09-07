Διακοπή μίας εβδομάδας πριν το επόμενο Grand Prix στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο αγώνας στην Μόντσα ολοκληρώθηκε με νικητή τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος πανηγύρισε για τρίτη φορά φέτος. Στο πρόγραμμα της Formula 1 ακολουθεί διάλειμμα μίας εβδομάδας πριν το επόμενο Grand Prix, στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι και τον Οκτώβριο

GP Αζερμπαϊτζάν

19-21 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 14:00

GP Σιγκαπούρης

3-5 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

GP ΗΠΑ (Όστιν)*

17-19 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

GP Μεξικού

24-26 Οκτωβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 22:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ