Σαν Σήμερα: Η τιτάνια μάχη των Χάμιλτον και Ράικονεν στο Σπα (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Στον «ναό της ταχύτητας» στην Ιταλία έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν εξαιρετικούς και συναρπαστικούς αγώνες στη Formula 1. Για ορισμένους θα μάθουμε τι έγινε στη σημερινή μας αναδρομή στο παρελθόν. Επιπλέον θα θυμηθούμε τι έγινε σε έναν επικό αγώνα στο Σπα, ο οποίος αμαυρώθηκε από τις... εφευρέσεις των αγωνοδικών. Στο MotoGP ταξιδεύουμε σε έναν ακόμη αγώνα στην Πορτογαλία, ενώ πάμε με τέρμα γκάζι στο Ράλλυ των Χιλίων Λιμνών για το πρωτάθλημα του WRC.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 7/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1958, η ομάδα της Vanwall κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών στην ιστορία της F1 χάρη στον Τόνι Μπρουκς, ο οποίος κέρδισε στη Μόντσα της Ιταλίας ξεπερνώντας τις δύο Ferrari των Μάικ Χόθορν και Φιλ Χιλ. Παράλληλα, η δεύτερη θέση του Βρετανού τον έφερε με το ένα πόδι στον τίτλο των οδηγών καθώς ο βασικός ανταγωνιστής Στέρλινγκ Μος δεν τερμάτισε, λόγω αστοχίας στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σαν σήμερα το 1969, ο εμβληματικός Τζάκι Στιούαρτ προσέφερε μαζί με πολλούς άλλους οδηγούς μια επική μονομαχία στις μεγάλες ευθείες της Μόντσα και θριάμβευσε, κατακτώντας τον πρώτο του τίτλο στην F1 και εξασφαλίζοντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών για την Matra-Ford. Δεύτερος ήταν ο Γιόχεν Ριντ και τρίτος ο Ζαν-Πιερ Μπελτουάζ. Οι τέσσερις πρώτοι στον τερματισμό είχαν διαφορά 0,19 δευτερόλεπτα.

Σαν σήμερα το 1975, ο Ελβετός Κλέι Ρεγκατσόνι κατέκτησε το GP Ιταλίας οδηγώντας με τη Scuderia Ferrari για δεύτερη φορά στην καριέρα του. Μετά την πρώτη του νίκη το 1970 με μια 312B, ο «Regga» τερμάτισε ξανά πρώτος πέντε χρόνια αργότερα, οδηγώντας αυτήν τη φορά μια 312T. Άφησε σχεδόν 17 δευτερόλεπτα πίσω του τον τότε πρωταθλητή της McLaren, Έμερσον Φιτιπάλντι, ενώ ο Νίκι Λάουντα οδήγησε μεθοδικά μέχρι την τρίτη θέση ώστε να κατακτήσει και μαθηματικά τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο.

Σαν σήμερα το 1986, ο Νέλσον Πικέ επικράτησε του Νάιτζελ Μάνσελ για το 1-2 της Williams στο GP Ιταλίας, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Στέφαν Γιοχάνσον της Ferrari. Το καθοριστικό προσπέρασμα έγινε στη στροφή Κούρβα Γκράντε με τον Βραζιλιάνο να πλησιάζει στους 5 βαθμούς τον Βρετανό στη βαθμολογία οδηγών.

Σαν σήμερα, επίσης το 1986, ο Τίμο Σάλονεν κέρδισε το περιβόητο Ράλλυ Χιλίων Λιμνών στη Φινλανδία για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Ο τοπικός ήρωας και τότε πρωταθλητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) τερμάτισε 24 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Γιούχα Κάνκουνεν, οδηγώντας ένα Peugeot 205 T16 Group B. Ο Μάρκου Άλεν ήταν τρίτος.

Σαν σήμερα το 1997, στο GP Ιταλίας της F1 οι κύριοι πρωταγωνιστές της σεζόν, Ζακ Βιλνέβ και Μίκαελ Σουμάχερ δεν εντυπωσίασαν, με τη νίκη να κρίνεται στη μάχη ανάμεσα στους Ζαν Αλεζί και Ντέιβιντ Κούλθαρντ. Ο Γάλλος της Benetton, λατρεμένος ανέκαθεν από τους τιφόζι λόγω των παλαιότερων υπερβάσεών του στη Ferrari, είχε εκκινήσει από την pole position και είχε τον Σκωτσέζο της McLaren αρκετά κοντά του. Μπήκαν μαζί στα pits στον 32ο γύρο και η ομάδα του Ουόκινγκ απέδωσε ταχύτερα, με αποτέλεσμα ο Κούλθαρντ να βγει από το pit lane ως πρωτοπόρος. Έτσι, η νίκη κατέληξε σε αυτόν και ο Αλεζί αρκέστηκε με την δεύτερη θέση στον «Ναό της Ταχύτητας» για τρίτη φορά στην καριέρα του. Ο Χάινζ-Χάραλντ Φρέντζεν έκλεισε το βάθρο για την Williams.

Σαν σήμερα το 2003, ο Βαλεντίνο Ρόσι αντάλλαζε θέσεις με τον Μαξ Μπιάτζι για την πρωτοπορία του GP Πορτογαλίας, μέχρι που τελικά σταθεροποιήθηκε ως επικεφαλής στο δεύτερο μισό του αγώνα για την πέμπτη του νίκη στη σεζόν. Ο Λόρις Καπιρόσι πέρασε τελευταία στιγμή τον Σέτε Ζιμπερνάου για την 3η θέση.

Σαν σήμερα το 2008, οι Λιούις Χάμιλτον και Κίμι Ράικονεν προσέφεραν στο κοινό της F1 μια φανταστική μάχη για τη νίκη στο GP Βελγίου του Σπα, με το τελικό αποτέλεσμα δυστυχώς να καθορίζεται με αμφιλεγόμενο τρόπο από τους αγωνοδίκες. Ο Βρετανός έχασε τη νίκη διότι δέχτηκε ποινή 25 δευτερολέπτων στον συνολικό του χρόνο, καθώς κρίθηκε πως προσπέρασε αντικανονικά τον Φινλανδό «κόβοντας» το τελευταίο σικέιν. Βέβαια είχε επιστρέψει άμεσα την θέση πριν τελικά την ανακτήσει στη στροφή Λα Σορς. Σε εκείνο το σημείο άρχισε να βρέχει με τους δύο να κρατιούνται με «νύχια και με δόντια» στην πίστα και μακριά από τις μπαριέρες. Τελικά ο Ράικονεν έκανε τετακέ, έπεσε στον τοίχο της στροφής Μπλανσιμόν και εγκατέλειψε ενώ ο Χάμιλτον πήρε πρώτος την καρό σημαία. Μετά την επιβολή της ποινής, ο Φελίπε Μάσα αναδείχθηκε νικητής, ενώ ο Νικ Χάιντφελντ τερμάτισε 2ος μπροστά από τον Χάμιλτον.

Σαν σήμερα το 2014, ο Λιούις Χάμιλτον έκανε μια κάκιστη εκκίνηση στο Grand Prix Ιταλίας και έχασε την πρωτοπορία από τον Νίκο Ρόσμπεργκ. Οι δύο οδηγοί της κυρίαρχης Mercedes μονοπώλησαν το ενδιαφέρον και ο Γερμανός ηγήθηκε το πρώτο μισό του αγώνα, όμως ο Χάμιλτον είχε εξαιρετικό ρυθμό και η πίεσή του οδήγησε τον Γερμανό σε μία σειρά από λάθη. Στον 29ο γύρο ο Χάμιλτον βρέθηκε στην πρωτοπορία την οποία κράτησε μέχρι τέλους. Τρίτος τερμάτισε ο Βάλτερι Μπότας της Williams.

Φωτογραφίες: lewishamiltona1/Χ