O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη μαγευτική Μόντσα.

H δράση στο Grand Prix Ιταλίας, το 15ο της Formula 1 στο 2025 συνεχίστηκε με το FP3. Ομάδες και οδηγοί είχαν μόλις μία ώρα στη διάθεσή τους ώστε να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες πριν από τη μάχη της pole position.

Σε αντίθεση με τα FP1 και FP2, δεν είχαμε διακοπή λόγω κόκκινης σημαίας.

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢



Nico Hulkenberg is our first driver out on track #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/cdypf3bLor — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Η McLaren μπροστά αλλά ο ανταγωνισμός είναι κοντά

Ταχύτερος οδηγός στο FP3 του GP Ιταλίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα σημείωσε το 1:19,331, τον ταχύτερο γύρο του τριημέρου μέχρι τώρα και έδειξε πως θα είναι στη μάχη για την pole position.

Δεύτερος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να είναι 0,4 δλ ταχύτερος στον πρώτο τομέα της πίστας, όμως 0,021 δλ πιο αργός το τέλος του γύρου. Η Ferrari έχει εξαιρετικό ρυθμό και βρίσκεται πολύ κοντά στη McLaren.

The McLarens go 1-2 as we head towards the final part of FP3#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/eRirOAsji5 September 6, 2025

Ο Πιάστρι δυσκολεύεται, ο Φερστάπεν είναι στη μάχη

Ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL39, ο οποίος ήταν 0,165 δλ πίσω από τον teammate του και για την ώρα είναι σε μειονεκτική θέση. Για μία ακόμη περίοδο δοκιμών η McLaren έχει μέτρια τελική ταχύτητα, ενώ ο Αυστραλός ήταν 3ος. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την 4η θέση, με τον Ολλανδό να είναι λίγα χιλιοστά του δευτερολέπτου μακριά από τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας.

Ο Τζορτζ Ράσελ έφερε τη Mercedes-AMG 0,184 δλ πίσω από τη McLaren στην 5η θέση, ενώ ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber έχοντας γενναιόδωρη δόση slipstream ήταν στην 6η θέση. Μόλις 7ος ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος βρήκε κίνηση στον τελευταίο του γύρο, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Ίσακ Χατζάρ με Racing Bulls, Κίμι Αντονέλι με Mercedes και Άλεξ Άλμπον με Williams.

Full attack mode from all the drivers as session comes to an end 💪



📸 Onboard with Max who goes P4 #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iNHEC8IMRc September 6, 2025

Η συνέχεια του τριημέρου

Ακολουθούν οι κατατακτήριες δοκιμές στις 17:00 ώρα Ελλάδος. Συντονιστείτε από τις 16:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Αποτελέσματα FP3 GP Ιταλίας