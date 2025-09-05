O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Μόντσα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Ιταλίας με το FP2. Ομάδες και οδηγοί είχαν μία ώρα στη διάθεσή τους για να βελτιώσουν την απόδοση των μονοθεσίων τους και να ετοιμαστούν κατάλληλα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Παρά τις λίγες στροφής, η θρυλική Μόντσα έφερε μεγάλες προκλήσεις σε ομάδες και οδηγούς, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα.

Onboard with Norris as he almost loses it at the Della Roggia chicane 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/4nyBLnAI5o — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

McLaren και Ferrari σε πλεονεκτική θέση

Ταχύτερος στο FP2 του GP Ιταλίας ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:19,878 και έφερε τη βρετανική ομάδα στην κορυφή της κατάταξης. Πίσω του ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari, με τον Μονεγάσκο να υπολείπεται 0,083 δλ από τον Βρετανό. Η μάχη ανάμεσα στις δύο ομάδες αναμένεται μεγάλη με τα μονοθέσιά τους να είναι δυνατά σε διαφορετικά σημεία της πίστας.

Τρίτος ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Williams, με τη βρετανική ομάδα να έχει βρει ένα πολύ καλό set-up. Η διαφορά του από την κορυφή ήταν 0,096 δλ. Ο Όσκαρ Πιάστρι δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό στο FP2 όμως πήρε την 4η θέση και ήταν 11 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερος του Λιούις Χάμιλτον με τη δεύτερη SF-25.

A left front lock-up for Charles and he has to bail into the gravel at the Ascari chicane 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/E57ZfRSOvJ September 5, 2025

H Red Bull φέτος θα είναι ανταγωνιστική στη Μόντσα

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν 6ος στην κατάταξης, όμως 0,199 δλ πίσω από τον Νόρις, κάτι που σημαίνει πως η Red Bull Racing είναι στο παιχνίδι για ένα καλό αποτέλεσμα αυτό το τριήμερο. Μάλιστα ο Ολλανδός είχε εξαιρετικό ρυθμό αγώνα στις προσομοιώσεις.

Στην 7η θέση ήταν ο Άλεξ Άλμπον της Williams, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσαν οι Γιούκι Τσουνόντα με Red Bull και Τζορτζ Ράσελ με Mercedes.

Η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε και πάλι

Η απογευματινή διαδικασία διεκόπη μετά από 10 λεπτά λόγω του Κίμι Αντονέλι. Ο οδηγός της Mercedes-AMG έχασε το πίσω μέρος της W16 στη Λέσμο 2 και κόλλησε στην αμμοπαγίδα. Ευτυχώς για τον ίδιο, δεν προκάλεσε ζημιά στο μονοθέσιό του.

Antonelli lost the rear around the two Lesmos and then got beached 😔



Here's what happened 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EJgPusvOGI — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

H συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 13:30 ώρα Ελλάδος με την τελευταία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Μην χάσετε στις 16:40 το LIVE μας για τις κατατακτήριες δοκιμές.

Αποτελέσματα FP2 GP Ιταλίας