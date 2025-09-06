Η εγκατάλειψη στην Ολλανδία δεν πτοεί τον Βρετανό της McLaren Racing, o οποίος θέλει να γυρίσει το πρωτάθλημα τούμπα και να πάρει εκείνος τον τίτλο.

Ο Λάντο Νόρις παραμένει αισιόδοξος πως μπορεί να διεκδικήσει το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1, παρά την απογοητευτική εγκατάλειψη στο GP Ολλανδίας. Η εξέλιξη αυτή τον έφερε 34 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι στη βαθμολογία.

Ο Βρετανός έχασε μια σίγουρη δεύτερη θέση στη Ζαντβόρτ, όταν η McLaren του παρέδωσε πνεύμα μόλις επτά γύρους πριν τον τερματισμό. Παρά το πλήγμα, ο Νόρις υπογραμμίζει πως απομένουν εννέα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα και πιστεύει ότι έχει τον χρόνο να καλύψει τη διαφορά από τον Αυστραλό. Ωστόσο, γνωρίζει πως πρέπει να βρει τρόπο να τον κερδίζει σταθερά, καθώς ο Πιάστρι δείχνει να έχει μικρό προβάδισμα στους τελευταίους αγώνες.

Ο Νόρις δεν το βάζει κάτω στη μάχη με τον Πιάστρι

Η κυριαρχία της McLaren στη φετινή σεζόν κάνει το έργο του ακόμη πιο δύσκολο, αφού δεν υπάρχουν συχνά άλλοι οδηγοί που να «χωρίζουν» τους δύο πιλότους της ομάδας, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει τη ζημιά στη βαθμολογία.

Παρ’ όλα αυτά, ο 25χρονος Νόρις, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου του GP Ιταλίας πως είναι έτοιμος για μάχη μέχρι τον μεγάλο τελικό του πρωταθλήματος στο Άμπου Ντάμπι.

«Μπορώ ακόμα να κερδίσω το πρωτάθλημα χωρίς να συμβεί κάτι ιδιαίτερο και αυτός είναι ο τρόπος που θέλω να το κάνω. Σίγουρα θα έκανε τη ζωή μου πιο εύκολη αν υπήρχαν κάθε τόσο μερικοί οδηγοί ανάμεσά μας. Το πρόβλημα είναι πως είμαστε τόσο κυρίαρχοι ως ομάδα που σχεδόν κάνει τη ζωή μου πιο δύσκολη. Αυτό είναι το πιο απογοητευτικό», ανέφερε ο οδηγός της McLaren.

Παρά την ατυχία του στη Ζαντβόρτ, ο Νόρις δεν εύχεται κανενός είδους πρόβλημα στον Πιάστρι ώστε να ισορροπήσει η κατάσταση.

«Όχι, γιατί στο τέλος, αν εκείνος έχει κάνει καλύτερη δουλειά, του δίνω τα εύσημα και λέω ότι το έκανε καλύτερα», είπε ο Βρετανός. «Έτσι είμαι. Δεν του εύχομαι κάτι κακό. Ο καλύτερος οδηγός πρέπει να κερδίσει, και αν αυτό ισχύει στο τέλος της σεζόν, θα το σεβαστώ».