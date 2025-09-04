Μετρό: Γιατί θα λειτουργήσει απόψε έως τις 2 π.μ. (δρομολόγια)

Κώστας Μπιτσικώκος
Πότε θα ξεκινήσουν τα τελευταία δρομολόγια στις γραμμές Μετρό και Ηλεκτρικού αλλά και στο δίκτυο του Τραμ.

Η ΣΤΑΣΥ ΑΕ ανακοίνωσε την επέκταση ωραρίου λειτουργίας το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ. Ο λόγος είναι η εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας του «Όλοι μαζί μπορούμε», που θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Γραμμή 1 Ηλεκτρικός Πειραιάς – Κηφισιά

  • από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 01:50,
  • από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 01:50,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:22,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:09,
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:24 &
  • από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:06.

Γραμμές 2 και 3 Μετρό

Στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,
  • από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,
  • από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
  • από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,
  • από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,
  • από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &
  • από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Τραμ

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”:

  • προς Πικροδάφνη στις 01:15 και
  • προς Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση “ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ” για “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” στις 01:30.

