Σαν Σήμερα: Όταν οι Βρετανοί έκαναν μποϊκοτάζ στο GP Ιταλίας (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Ήξερες ότι πριν από 64 χρόνια ομάδες προσπάθησαν να μποϊκοτάρουν αγώνα της Formula 1 επειδή υπήρξε σαφής εύνοια προς τη Scuderia Ferrari; Επιπλέον στη σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία θα μάθουμε για ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα του θρυλικού Τζακ Μπράμπαμ, μάχες στη Μόντσα και μία νίκη του Μαξ Φερστάπεν. Στο MotoGP ταξιδεύουμε σε Μιζάνο και Σίλβερστον.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 4/9,στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1960, το GP Ιταλίας της F1 έμεινε στην ιστορία για το μποϊκοτάζ του από τις βρετανικές ομάδες του πρωταθλήματος. Η νέα δεκαετία είδε πολλές ομάδες να καθιερώνουν τη χρήση ευέλικτων και επαναστατικών μονοθεσίων με κινητήρα τοποθετημένο στο μέσο και πίσω. Η Ferrari από την άλλη ακολουθούσε τον πατροπαράδοτο τρόπο σχεδιασμού με την Dino 246, η οποία το μόνο που προσέφερε ήταν υψηλή τελική ταχύτητα. Έτσι οι Ιταλοί διοργανωτές, προκειμένου να την ευνοήσουν, φιλοξένησαν τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στη συνδυασμένη διαδρομή 10 χιλιομέτρων της Μόντσα με το οβάλ σκέλος, και όχι αποκλειστικά στη «συμβατική» διαδρομή που είχε αρχικά συμφωνηθεί. Εφόσον απουσίασαν οι μεγάλες ομάδες του grid και ο τίτλος είχε ήδη καταλήξει στον Τζακ Μπράμπαμ και την Cooper-Climax, η Ferrari έκανε εύκολα το 1-2-3-5 με νικητή τον Φιλ Χιλ.

Σαν σήμερα το 1966, ο Τζακ Μπράμπαμ έγινε ο πρώτος (και μοναδικός μέχρι σήμερα) οδηγός που κατέκτησε τον τίτλο στην F1 οδηγώντας μονοθέσιο που έφερε το όνομά του. Ο Αυστραλός εκκίνησε στο GP Ιταλίας της Μόντσα από την 6η θέση αλλά εγκατέλειψε μετά από μόλις 7 γύρους, εξαιτίας μιας διαρροής λαδιών. Ο μοναδικός οδηγός που τον ανταγωνιζόταν για εκείνη τη σεζόν, ο Τζον Σέρτις, εγκατέλειψε με τη σειρά του στον 31ο γύρο λόγω διαρροής καυσίμου. Έτσι, ο Μπράμπαμ στέφθηκε και μαθηματικά παγκόσμιος πρωταθλητής για τρίτη φορά.

Monza GP 66’. The amazing 1966 movie featured real-life racing footage and cameo appearances by drivers including #F1 World Champions Phil Hill, Graham Hill, Jack Brabham, Jim Clark, Jochen Rindt and legendary Juan Manuel Fangio. pic.twitter.com/dgglSJzpUm July 31, 2020

Σαν σήμερα το 2005, ο Χουάν Πάμπλο Μοντόγια επικράτησε στο GP Ιταλίας για τη McLaren από την pole position, με τους Φερνάντο Αλόνσο και Τζανκάρλο Φιζικέλα της Renault να ανεβαίνουν μαζί του στο βάθρο. Ο τελευταίος μάλιστα αφιέρωσε την επίδοσή του στον αείμνηστο Μικέλε Αλμπορέτο, τον τελευταίο Ιταλό που είχε ανέβει στο βάθρο της Monza μέχρι τότε. Ο Κίμι Ράικονεν που ήταν στη μάχη του τίτλου εκκίνησε 11ος και κατάφερε να τερματίσει 4ος.

Σαν σήμερα το 2009, ξεκίνησε και επίσημα η εξιχνίαση του λεγόμενου σκανδάλου «Crashgate» στην F1, καθώς η FΙA εξέδωσε ανακοίνωση με κατηγορίες κατά της Renault για προμελετημένες ενέργειες που επηρέασαν την έκβαση του αποτελέσματος στο GP Σιγκαπούρης το 2008. Ο Νέλσον Πικέ Jr. είχε τρακάρει εσκεμμένα με εντολές της ομάδας, ώστε να αδρανοποιηθεί ο αγώνας και να ευνοηθεί ο teammate του, Φερνάντο Αλόνσο, με τη στρατηγική του. Η Renault προοριζόταν να εναντιωθεί στις κατηγορίες της FIA και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού σε μια συνεδρίαση στις 21 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν έδωσε ποτέ το παρόν. Οι κύριοι ιθύνοντες του σκανδάλου, Φλάβιο Μπριατόρε και Πατ Σίμοντς, είχαν ήδη παραιτηθεί των αρμοδιοτήτων τους.

2008 SINGAPORE CRASHGATE SAGA



A case for AND against Felipe Massa being robbed #F1 pic.twitter.com/IrTgx9qedU — Motorsports in the 2000s (@CrystalRacing) April 10, 2023

Σαν σήμερα το 2011, ο Χόρχε Λορένθο οδήγησε εξαιρετικά στο GP Σαν Μαρίνο και την πίστα του Μιζάνο, κατακτώντας την τρίτη του νίκη στη σεζόν του MotoGP. Δεύτερος τερμάτισε ο Κέισι Στόνερ και τρίτος ήταν ο Ντάνι Πεντρόσα.

Σαν σήμερα το 2016, ο Νίκο Ρόσμπεργκ εκμεταλλεύτηκε την κακή εκκίνηση του Λιούις Χάμιλτον στο GP Ιταλίας και κατέκτησε εύκολα την έβδομη νίκη του στη σεζόν, μειώνοντας παράλληλα τη βαθμολογική διαφορά του τον Βρετανό επικεφαλής στους 2 βαθμούς. Ο Χάμιλτον έχασε 5 θέσεις όμως κατάφερε να σκαρφαλώσει στη 2η θέση. Τρίτος τερμάτισε ο Σεμπάστιαν Φέτελ.

Σαν σήμερα, επίσης το 2016, ο Μάβερικ Βινιάλες κατέκτησε την πρώτη του νίκη στη μεγάλη κατηγορία στο GP Μ. Βρετανίας ενώ η Suzuki επέστρεψε στο πρώτο σκαλί του βάθρου μετά το GP Γαλλίας του 2007. Δεύτερος ήταν ο Καλ Κράτσλοου και τρίτος ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2022, πραγματοποιήθηκε το Grand Prix Ολλανδίας για τη Formula 1. Ο Μαξ Φερστάπεν είδε απροσδόκητα τους οδηγούς της Mercedes-AMG να είναι οι κύριοι αντίπαλοί του για τη νίκη. Η γερμανική ομάδα επέλεξε στρατηγική ενός pit-stop, ωστόσο η εμφάνιση των Virtual Safety Car και του Αυτοκινήτου Ασφαλείας έγειρε τη ζυγαριά υπέρ του Ολλανδού. Παράλληλα, η Mercedes έκανε λάθος στη στρατηγική του Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος από πρώτος βρέθηκε εκτός βάθρου με φθαρμένα ελαστικά. Ο Φερστάπεν κέρδισε για δεύτερη φορά στην πατρίδα του με τον Τζορτζ Ράσελ δεύτερο ενώ τρίτος ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari.

#F1 Zandvoort 2022: Hamilton Mercedes-Verstappen Red Bull restart of the race ( Recording F1TV 2022) pic.twitter.com/uwe0kWDMef — ErwinF1 (@Erwin1618) August 26, 2023

Φωτογραφίες: f1inthe2010s/Χ