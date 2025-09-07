Η διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 αυξήθηκε αλλά ο Αυστραλός δεν πιστεύει πως ακόμη πρέπει να νιώσει άνετος.

Ο Όσκαρ Πιάστρι παραμένει στην κορυφή του πρωταθλήματος της Formula 1, αλλά προειδοποιεί ότι η διαφορά των 34 βαθμών από τον Λάντο Νόρις δεν τον αφήνει να νιώσει άνετα.

Ο Αυστραλός οδηγός κατέκτησε την έβδομη φετινή του νίκη στο Grand Prix Ολλανδίας, και είδε τον teammate του, Λάντο Νόρις να εγκαταλείπει από μηχανικό πρόβλημα λίγους γύρους πριν τον τερματισμό. Έτσι, η διαφορά των δύο πιλότων της McLaren εκτοξεύτηκε στους 34 βαθμούς με 9 Grand Prix για το φινάλε της σεζόν.

Ο Πιάστρι παραμένει σε εγρήγορση

Μιλώντας για τη διαφορά που απέκτησε μετά την Ολλανδία, ο Πιάστρι εμφανίστηκε συγκρατημένος: «Όχι, δεν το θεωρώ άνετο. Υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι το τέλος. Πρέπει να συνεχίσω να πιέζω και να προσπαθώ να κερδίζω αγώνες. Δεν θα έλεγα ότι είναι μια πολύ άνετη διαφορά. Όπως είδαμε σήμερα, ένα μόνο DNF μπορεί να τα αλλάξει όλα πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, τόσο νωρίς στη σεζόν, δεν είναι άνετο προβάδισμα».

Με εννέα αγώνες να απομένουν, ο Norris θα πρέπει να πάρει τουλάχιστον επτά νίκες και να ελπίζει σε απόλυτη αξιοπιστία, προκειμένου να παραμείνει ζωντανός στη μάχη του τίτλου.

Η πρόοδος φέρνει επιτυχίες

Ο 23χρονος Πιάστρι θυμήθηκε τον δύσκολο περσινό αγώνα στο Ζάντβορτ, όπου τερμάτισε 27 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νόρις, ο οποίος τότε είχε κυριαρχήσει από την pole μέχρι τη νίκη.

«Πέρυσι ήμουν πολύ μακριά από τον Λάντο, αλλά φέτος ήμασταν δυνατοί εκεί που έπρεπε. Στον αγώνα ένιωθα ότι είχα καλή ταχύτητα και την αξιοποίησα όταν έπρεπε. Είμαι πάρα πολύ περήφανος, τόσο για εμένα όσο και για όλη την ομάδα που καταφέραμε να γυρίσουμε την κατάσταση μέσα σε 12 μήνες».

