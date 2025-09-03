Ε65: Τέλος οι αρχαιολογικές ανασκαφές, πότε θα ολοκληρωθεί ο αυτοκινητόδρομος

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε γνωστό ότι η πρόοδος των εργασιών στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας έχει φθάσει το 80%.

Τα εργοτάξια κατασκευής του βόρειου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (γνωστού ως Ε65) επισκέφθηκε ο Χρίστος Δήμας. Όπως δήλωσε, οι εργασίες στο τμήμα μήκους 46 χιλιομέτρων - από τον κόμβο Καλαμπάκας έως τη σύνδεση με την Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών - έχουν προχωρήσει σε ποσοστό 80% και η ολοκλήρωση του Ε65 θα γίνει το δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Ο Υπουργός Υποδομών ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν εντός Αυγούστου οι ανασκαφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ενώ επιλύθηκαν κάποια θέματα με τους ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. «Το έργο προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς. Κάποια ζητήματα που είχαμε με τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ έχουν επιλυθεί. Η αρχαιολογική υπηρεσία παρέδωσε τον Αύγουστο το τελευταίο κομμάτι στο οποίο γίνονταν ανασκαφές. Άρα είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και το δεύτερο τρίμηνο του 2026 θα δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Ε65. Είμαστε ικανοποιημένοι με την πορεία των εργασιών που βρίσκεται στο 80%. Απομένει το 20% που πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος και εντός προϋπολογισμού».

Τα τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος του Ε65

2 Σήραγγες (στο 137ο χλμ & στο 176ο χλμ.)

23 Γέφυρες

14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο – Καρπερό)

1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Η διάρκεια των αποστάσεων μετά την ολοκλήρωση του Ε65