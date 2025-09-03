Ο Αυστριακός παραδέχθηκε μία αλήθεια την οποία ενδεχομένως δεν θα ήθελε να ζήσει στον αγώνα του Ζάντβορτ.

Η κυριαρχία της McLaren στο 2025 συνεχίστηκε στο GP Ολλανδίας, όπου ο Όσκαρ Πιάστρι μετέτρεψε την pole position σε νίκη, εξασφαλίζοντας την πέμπτη συνεχόμενη των Βρετανών. Ωστόσο, η ομάδα από το Ουόκινγκ δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το μέγιστο των βαθμών, καθώς ο Λάντο Νόρις εγκατέλειψε από τη δεύτερη θέση λόγω τεχνικού προβλήματος οκτώ γύρους πριν το τέλος.

Η εγκατάλειψη του Νόρις προκάλεσε την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας, δίνοντας τη δυνατότητα στον Μαξ Φερστάπεν να πιέσει για τη νίκη. Όμως ο Πιάστρι, οδηγώντας άψογα τη McLaren MCL39 κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα μετά την τελευταία επανεκκίνηση και να κλειδώσει τη νίκη.

Μία «βαριά» ήττα για τον ανταγωνισμό

Η Mercedes-AMG F1 συγκέντρωσε μόλις 12 βαθμούς με τον Τζορτζ Ράσελ να τερματίζει 4ος με την πληγωμένη W16, μην μπορώντας να απειλήσει τα πορτοκαλί μονοθέσια. Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας, Τότο Βολφ, παραδέχτηκε ότι η McLaren ξεχώρισε με εντυπωσιακό τρόπο.

«Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Πώς να είσαι ικανοποιημένος με μια τέταρτη θέση ή ίσως έκτη πριν την ποινή του Κίμι Αντονέλι; Δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό. Αυτό το Σαββατοκύριακο, μεταξύ του Φερστάπεν, της Ferrari και εμάς, τα πράγματα ήταν ισορροπημένα. Ο Μαξ ήταν ο ταχύτερος, αλλά η Ferrari ήταν στο ίδιο επίπεδο. Όμως, στο τέλος, η McLaren με τα σκληρά ελαστικά έναντι όλων μας με τα νέα μαλακά μας κέρδισε. Η εμφάνισή της ήταν ταπεινωτική για τον ανταγωνισμό».

After a tough race with damage, P4 is good points. Looking forward to Monza already!

Congrats to Isack for his first podium 👏 pic.twitter.com/3Z0RH8E2iU August 31, 2025

Η Ferrari διαφωνεί με τη Mercedes

Ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, διαφώνησε με την εκτίμηση του Βολφ, υποστηρίζοντας ότι η υπεροχή της McLaren ήταν εμφανής καθ’ όλη τη διάρκεια του 72 γύρων αγώνα.

«Δεν ήταν μόνο το τελευταίο σκέλος. Αν δούμε το σύνολο του αγώνα, στη μέση του δεύτερου σκέλους, δεν ξέρω αν αποφάσισαν να πιέσουν, αλλά ήταν πολύ πιο γρήγοροι από όλους. Διαχειρίστηκαν τους πρώτους 10 γύρους του δεύτερου σκέλους πριν το Virtual Safety Car και, όταν πίεσαν, ήταν μακράν μπροστά. Είναι ξεκάθαρα ένα βήμα μπροστά σε ταχύτητα, αλλά όχι τόσο ώστε να μιλάμε για ταπείνωση».

H στάση της McLaren

Ο Αντρέα Στέλα εξήγησε ότι η απειλή του Φερστάπεν με τα μαλακά ελαστικά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα την ομάδα.

«Όλοι επέλεξαν μαλακά ελαστικά επειδή δεν είχαν διαθέσιμα σκληρά, εκτός από εμάς και, νομίζω, την Aston Martin. Τα μαλακά ήταν καλά για λίγους γύρους. Στο πρώτο σκέλος του αγώνα είδαμε ότι, παρόλο που ο Φερστάπεν είχε νέα μαλακά, αυτά λειτουργούσαν καλά για λίγους γύρους, αλλά μετά οι σκληρότερες γόμες υπερτερούσαν. Ήμασταν ικανοποιημένοι με τα σκληρά ελαστικά, που σε αυτή την πίστα προσέφεραν καλή πρόσφυση. Δεν ήμασταν ιδιαίτερα ανήσυχοι και θεωρήσαμε ότι τα σκληρά ήταν η καλύτερη επιλογή».

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.