F1 - Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει ανέβει Ιταλός οδηγός στο βάθρο της Μόντσα

Κώστας Μπιτσικώκος
F1 - Εδώ και 20 χρόνια δεν έχει ανέβει Ιταλός οδηγός στο βάθρο της Μόντσα
Ο Κίμι Αντονέλι θα ήθελε να σπάσει φέτος την αρνητική παράδοση των Ιταλών στο «ναό της ταχύτητας», όμως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 το Grand Prix Ιταλίας, από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου, στην Μόντσα. Ο αγώνας στον «ναό της ταχύτητας» είναι αυτός που περιμένουν οι τιφόζι κάθε χρόνο. Αφενός για να δουν τα κόκκινα μονοθέσια της Scuderia Ferrari και αφετέρου για να υποστηρίξουν κάποιον Ιταλό οδηγό.

Στο φετινό grid υπάρχει ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, με τον 19χρονο να δυσκολεύεται πολύ στους τελευταίους αγώνες.

Ο Αντονέλι έχει λίγες πιθανότητες να σπάσει φέτος την αρνητική παράδοση στην Μόντσα, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τελευταία φορά που ένας Ιταλός ανέβηκε στο βάθρο του συγκεκριμένου αγώνα. Το Σεπτέμβριο του 2005 ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα τερμάτισε τρίτος με την Renault, πίσω από τον νικητή Χουάν Πάμπλο Μοντόγια (McLaren-Mercedes) και τον Φερνάντο Αλόνσο (Renault)

 

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για τη νέα τροπή που πήρε το πρωτάθλημα της F1 μετά την επιστροφή από τις διακοπές.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: Mercedes-AMG F1/X

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 