Ο Κίμι Αντονέλι θα ήθελε να σπάσει φέτος την αρνητική παράδοση των Ιταλών στο «ναό της ταχύτητας», όμως οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 το Grand Prix Ιταλίας, από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου, στην Μόντσα. Ο αγώνας στον «ναό της ταχύτητας» είναι αυτός που περιμένουν οι τιφόζι κάθε χρόνο. Αφενός για να δουν τα κόκκινα μονοθέσια της Scuderia Ferrari και αφετέρου για να υποστηρίξουν κάποιον Ιταλό οδηγό.

Στο φετινό grid υπάρχει ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes, με τον 19χρονο να δυσκολεύεται πολύ στους τελευταίους αγώνες.

Ο Αντονέλι έχει λίγες πιθανότητες να σπάσει φέτος την αρνητική παράδοση στην Μόντσα, καθώς συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τελευταία φορά που ένας Ιταλός ανέβηκε στο βάθρο του συγκεκριμένου αγώνα. Το Σεπτέμβριο του 2005 ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα τερμάτισε τρίτος με την Renault, πίσω από τον νικητή Χουάν Πάμπλο Μοντόγια (McLaren-Mercedes) και τον Φερνάντο Αλόνσο (Renault)

