Σαν Σήμερα: Η στέψη του πρώτου πρωταθλητή της F1 (vid)

Πριν από 75 χρόνια πραγματοποιήθηκε ο πρώτος τελικός στον κόσμο της Formula 1, με τρεις διεκδικητές του τίτλου να κοντράρονται στην πίστα της Μόντσα. Επιπλέον θα μάθουμε για ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα της σεζόν του 2017 στο Grand Prix Ιταλίας, ενώ το MotoGP επιστρέφει στην Πορτογαλία.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 3/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1950, ο τίτλος για το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Formula 1 κρίθηκε στο GP Ιταλίας και την πίστα της Μόντσα. Βασικοί διεκδικητές ήταν οι teammates Τζουσέπε Φαρίνα, Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Λουίτζι Φατζόλι της Alfa Romeo. Ο Φάντζιο ήταν επικεφαλής της βαθμολογίας και κατέλαβε την pole position, αλλά έμεινε αρχικά εκτός με προβλήματα στο κιβώτιο ταχυτήτων. Ως λύση, αγωνίστηκε τελικά την Alfetta του Πιέρο Ταρούφι και τελικά εγκατέλειψε έπειτα από άλλο ένα μηχανικό πρόβλημα. Ο Αλμπέρτο Ασκάρι είχε επίσης ηγηθεί τον αγώνα με την καινούρια Ferrari 375 μέχρι να εγκαταλείψει και εκείνος, με αποτέλεσμα ο Φαρίνα να τεθεί επικεφαλής και να βάλει πλώρη για τη νίκη και τον τίτλο. Ο Ασκάρι ανέλαβε την Ferrari του πρωτάρη Ντορίνο Σεραφίνι ώστε να τερματίσει δεύτερος.

Σαν σήμερα το 2000, το GP Πορτογαλίας επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία 500cc του παλιού MotoGP μετά το 1987. Αυτήν τη φορά, το event είχε λάβει χώρα στο Εστορίλ και ξεκίνησε με θετικούς οιωνούς ήδη από τις κατατακτήριες δοκιμές, στις οποίες έκανε την έκπληξη ο Γκάρι ΜακΚόι παίρνοντας την pole position. O Αυστραλός κατάφερε να επικρατήσει των Κένι Ρόμπερτς Jr. και Βαλεντίνο Ρόσι σε έναν απαιτητικό αγώνα, για να πάρει τη δεύτερη νίκη της καριέρας του.

Σαν σήμερα το 2017, μία μέρα μετά το πέρας μιας βρόχινης και ανατρεπτικής διαδικασίας κατατακτηρίων δοκιμών, ο Λιούις Χάμιλτον εκκίνησε στο GP Ιταλίας από την 69η pole position της καριέρας του (ρεκόρ στην F1) και έκανε περίπατο προς τη νίκη, την έκτη του στη σεζόν. Έτσι, σε συνδυασμό και με την τρίτη θέση του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο Βρετανός άσσος της Mercedes ξεπέρασε τον Γερμανό της Ferrari στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών. Ο Βάλτερι Μπότας, ανέκαμψε από το κακό πλασάρισμά του στις κατατακτήριες δοκιμές και τερμάτισε δεύτερος, ολοκληρώνοντας το 1-2 καθώς και μια ημέρα κυριαρχίας για τα «ασημί βέλη». Μάλιστα, μετά τον τερματισμό οι Χάμιλτον-Μπότας έκαναν το γύρο του θριάμβου σε σχηματισμό, μπροστά στους τιφόζι, σε ένα αποτέλεσμα τεράστιας σημασίας για το πρωτάθλημα εκείνης της σεζόν.

Φωτογραφίες: netοdemetriou/Χ