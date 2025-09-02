Σαν Σήμερα: Ο Χάμιλτον άλωσε τη Μόντσα και πήρε νίκη τίτλου (vid)

Η νέα εβδομάδα ξεκινάει γεμάτη με σπουδαία γεγονότα από τον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο «ρεπερτόριο» του Σαν Σήμερα.

Πριν από 7 ολόκληρα χρόνια ζήσαμε μία από τις μεγαλύτερες μάχες στη Μόντσα στη σύγχρονη εποχή της Formula 1 με ένα Grand Prix που τα είχε όλα. Επιπλέον θα μάθουμε πώς ο Ρομέν Γκροζάν έκανε μια από τις μεγαλύτερες γκάφες της καριέρας του και πώς σημειώθηκε μία ακόμη νίκη του Μίκαελ Σουμάχερ στο Σπα. Στο MotoGP θα μάθουμε τι έγινε στην επιστροφή του Αγίου Μαρίνου στο αγωνιστικό πρόγραμμα το 2007.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 2/9, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, γεννήθηκε ο Ολιβιέ Πανίς. Ο Γάλλος αγωνίστηκε στην F1 από το 1994 έως το 2004, σε ένα διάστημα όπου έλαβε συμμετοχή σε 157 Grand Prix με τις ομάδες των Ligier, Prost, BAR και Toyota. Μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ικανός στην παροχή χρήσιμων δεδομένων και πληροφοριών γύρω από τις ρυθμίσεις των μονοθεσίων που οδηγούσε, αλλά η καριέρα του πήρε μια καθοδική πορεία μετά το 1997 σοβαρού τραυματισμού στο GP Καναδά. Η μία και μοναδική του νίκη στο πρωτάθλημα, στο GP Μονακό του 1996, αποτελεί ιστορικό στιγμιότυπο. Είχε εκκινήσει μόλις 14ος και κέρδισε εντυπωσιακά, σε έναν αγώνα που είδε μόλις 3 μονοθέσια να τερματίζουν. Μεταξύ των διακρίσεών του περιλαμβάνεται και ένας τίτλος στην παλιά και ανταγωνιστική Formula 3000 (1993), καθώς και μια νίκη στις 12 ώρες του Σίμπρινγκ. Πλέον διευθύνει τη δική του αγωνιστική ομάδα στους αγώνες αντοχής.

Σαν σήμερα το 1990, γεννήθηκε ο Μάρκους Έρικσον. Ήδη από τα πρώτα του βήματα στις μικρές κατηγορίες μονοθεσίων, ο Έρικσον είχε αποτελέσει μια περίπτωση σταθερού αλλά όχι τόσο εντυπωσιακού οδηγού, μετρώντας τίτλους στη Βρετανική Formula BMW και την Ιαπωνική F3. Σταδιακά καθιερώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο και, μάλιστα, το 2009 είχε οδηγήσει για την Brawn GP σε ένα τριήμερο τεστ της F1 στη Χερέθ για νεαρούς οδηγούς. Ωστόσο, η πόρτα της F1 ουσιαστικά άνοιξε για τον Έρικσον το 2014. Ο Σουηδός πήρε το ντεμπούτο του με την παραπαίουσα ομάδα της Caterham πριν αυτή διαλυθεί το 2015, πήρε μετεγγραφή στη Sauber (νυν Alfa Romeo) και την εκπροσώπησε έως το 2018, επιτυγχάνοντας ελάχιστους τερματισμούς στους βαθμούς. Από το 2019 μέχρι και σήμερα, ο Έρικσον δραστηριοποιείται ενεργά στο IndyCar και βελτιώνεται συνεχώς, οδηγώντας από το 2020 για την Chip Ganassi Racing. Μάλιστα μετρά μία νίκη στα 500 Μίλια της Ινδιανάπολης.

The top moment of 2022?@Ericsson_Marcus holding off Pato O'Ward for the Indy 500 win. pic.twitter.com/AgQBrY3PlQ December 31, 2022

Σαν σήμερα το 2001, ο Μίκαελ Σουμάχερ κυριάρχησε ξανά στο GP Βελγίου του Σπα και έφτασε τις 52 νίκες, ξεπερνώντας τον Αλέν Προστ ώστε να γίνει ο τότε πολυνίκης στην ιστορία της F1. Ο αγώνας είναι επίσης γνωστός για το μεγάλο ατύχημα του Λουτσιάνο Μπούρτι στον 5ο γύρο, λίγο πριν την στροφή Μπλανσιμόν. Ο Βραζιλιάνος της Prost είχε μικροεπαφή με την Jaguar του Έντι Ιρβάιν, έσπασε την εμπρόσθια αεροτομή του και έπεσε πάνω στα προστατευτικά λάστιχα με πολύ υψηλή ταχύτητα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με διάσειση και μώλωπες στο πρόσωπο. Το ατύχημά του συνέβαλε στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας γύρω από τα κράνη των οδηγών. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο αγώνας είχε διακοπεί προσωρινά και τελικά συνεχίστηκε με μικρότερη απαιτούμενη απόσταση (36 γύροι). Ο Σουμάχερ κέρδισε χωρίς να απειληθεί, με δεύτερη την McLaren MP4-16 του Ντέιβιντ Κούλθαρντ και τρίτη την Benetton B201 του Τζανκάρλο Φιζικέλα.

Σαν σήμερα το 2007, το GP Σαν Μαρίνο επέστρεψε στον κόσμο του MotoGP για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 15 χρόνια, φιλοξενούμενο αυτήν τη φορά στην πίστα του Μιζάνο. Στην επιστροφή του κορυφαίου πρωταθλήματος δύο τροχών στον Αδριατικό κόλπο της Ιταλίας ο Κέισι Στόνερ κέρδισε τον αγώνα από την pole position. Δεύτερος τερμάτισε ο Κρις Βερμιούλεν της Suzuki, με τον teammate του, Τζον Χόπκινς, να είναι τρίτος.

Σαν σήμερα το 2012, η εκκίνηση του GP Βελγίου για την F1 σημαδεύτηκε για πάντα από ένα χαοτικό ατύχημα που είχε προκαλέσει ο Ρομέν Γκροζάν στην πρώτη στροφή της εκκίνησης. Εξαιτίας του ατυχήματος αυτού τέθηκαν εκτός οι διεκδικητές του τίτλου, Λιούις Χάμιλτον και Φερνάντο Αλόνσο, όπως και ο Σέρχιο Πέρεζ. Μάλιστα, η σοβαρότητα του συμβάντος επέφερε τον αποκλεισμό του Γκροζάν από το επερχόμενο τότε GP Ιταλίας. Νικητής του επεισοδιακού αυτού αγώνα αναδείχθηκε ο poleman, Τζένσον Μπάτον της McLaren, με τον Σεμπάστιαν Φέτελ να ανακάμπτει από την 10η θέση όπου είχε εκκινήσει και να τερματίζει δεύτερος. Ο σταθερός Κίμι Ράικονεν έκλεισε το βάθρο με την έτερη Lotus E20.

Σαν σήμερα το 2018, ο Λιούις Χάμιλτον πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο GP Ιταλίας και κέρδισε έναν πολύ σημαντικό αγώνα για το πρωτάθλημα. Ο Βρετανός ξεκίνησε 3ος πίσω από τις δύο Ferrari και στον πρώτο γύρο επιτέθηκε στον Σεμπάστιαν Φέτελ για τη 2η θέση. Στο σικέιν Ρότζια οι δύο οδηγοί είχαν επαφή με τον Γερμανό να πέφτει στις τελευταίες θέσεις. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ με τον Χάμιλτον να δίνει μεγάλη μάχη με τον Κίμι Ράικονεν, με τους δύο να έχουν διαφορετική στρατηγική. Η μάχη τους κρίθηκε στον 45ο από τους 53 γύρους με τον Χάμιλτον να κάνει ένα εξαιρετικό προσπέρασμα από την εξωτερική στο σικέιν Ρετεφίλιο και κατέκτησε τη νίκη μπροστά στους τιφόζι. Τρίτος τερμάτισε ο Βάλτερι Μπότας ενώ ο Σεμπάστιαν Φέτελ ανέκαμψε για να τερματίσει 4ος.

Φωτογραφίες: paparazzif1/Χ